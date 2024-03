Álvarez Máynez a favor de impulsar las energías limpias

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez aseguró que la prosperidad y el desarrollo no deben “pisotear” la naturaleza, pues aseveró que se deben privilegiar las energías limpias.

“Yo no comparto, como se lo dije al licenciado Bartlett, que el tema de las energías limpias, si Peña Nieto y sus secuaces hicieron negocios con esa Reforma energética que nosotros votamos en contra, eso no implica que no sea una buena idea la energía solar, la energía eólica, cada vez son más baratas y todos los modelos de sustentabilidad que pueden acompañar el desarrollo”, dijo.

Durante un encuentro con estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco señaló que siempre planteó que el Tren Maya debió haber sido eléctrico, o que funcionara con energía solar, con fuentes de energía renovables y que pudiera tener otros modelos de interacción con la naturaleza.

Por otra parte, sostuvo que es urgente hacer un programa de primera infancia en todos los terrenos de nutrición, de educación y acceso a bienestar porque ahí es donde se termina la igualdad. “Hay muchas cosas que cuentan para que construyamos un país con igualdad de oportunidades, pero el que más cuenta de todos es como crecemos”, aseveró.

Además, dijo que, si bien las infancias serán la prioridad, también lo son los jóvenes ya que desea tengan un pleno derecho al desarrollo, pues aseveró que en México, menos del 20 por ciento de los jóvenes pobres acceden a la universidad.

En este caso, mencionó que solamente uno de cada siete jóvenes pobres puede ir a la universidad.

“Tenemos que financiar la educación superior para cambiar esa historia, y que tenga recursos, descentralizar la mayoría de los planteles universitarios como estamos aquí, que están ubicados en las capitales de los estados, en las ciudades más grandes de los estados, tenemos que ir a los municipios, a la periferia a sembrar estas oportunidades y cambiando el sistema educativo”, explicó.

Respecto a la economía, sostuvo que en México se debe aprovechar el nearshoring, debido a que está llegando una oleada de inversiones, por lo que hay tecnologías, muchos sectores de la industria, de desarrollo económico “y nosotros tenemos que aprovechar ese fenómeno para generar oportunidades”.

