Academia nacional de policías, plantea Máynez

Ante estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) de Tlaquepaque, Jorge Álvarez Máynez afirmó que, más allá de pensar en “carcelotas”, se requiere reformar las instituciones y cambiar la estrategia fallida del actual gobierno.

“México vive una etapa de horror, cientos de miles de asesinatos que no teníamos. Mucha gente dijo que con Andrés Manuel López Obrador iba a haber un cambio de estrategia, pero fue fallida.

“Necesitamos reformar las instituciones en vez de pensar en ‘carcelotas’. Vamos a hacer una academia nacional de mandos policiacos que permita revertir esa tendencia”, dijo el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, en respuesta al proyecto de Xóchitl Gálvez de construir una mega prisión.

Planteó la necesidad de regularizar drogas como la marihuana, “para saber qué es lo que se está consumiendo y accediendo. El Presidente por ejemplo prohibió el ‘vape’, pero cualquiera tiene forma de conseguir un vape, y el problema es que no sabemos qué se está fumando porque no hay una regulación de este tipo de instrumentos. Por mucho ésta es una mejor estrategia al paradigma prohibicionista”.

Al participar en un foro organizado por su alma máter, informó que a partir de este lunes pretende visitar al menos 50 universidades de todo el país, donde hay mucha pasión y crítica de las generaciones que tienen que alzar la voz, a quienes hay que escuchar.

Dio a conocer la propuesta México Nuevo, basada en tres ejes transversales para enfrentar el momento que vive el país, y que no ve representación en las otras dos opciones a la Presidencia.

Explicó que Gálvez presenta una visión alarmista e hipócrita que habla de la destrucción de México como si hubiera empezado hace cinco años, problemas que son estructurales como la desigualdad, la pobreza, la corrupción y la inseguridad.

“Hay una mayoría silenciosa que dice, bueno, evidentemente no nos estamos transformando en Dinamarca; no hay ninguna evidencia de que el sistema de salud y educativo estén mejorando, de que el problema de la seguridad y la violencia vaya por buen camino”, señaló.

Además, rechazó ruptura o distanciamiento con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; por el contrario, destacó, hay diálogo con él, además de sentirse cobijado por los emecistas de la entidad, principal bastión de MC.

“Lo respeto. Enrique tiene mi respeto. Ha hecho un gran gobierno. Me da mucho orgullo ver a este estado transformado en materia de movilidad, de transporte público, de inversión en infraestructura, en salud y yo tengo respeto por Enrique Alfaro y voy a seguir dialogando con él. No creo que haya una discusión de fondo y nos hace falta que los políticos sean más felices, que no sean extraterrestres y seguiré defendiendo la ligereza. Enrique para mí fue mi disruptivo en su momento”, refirió.

Rechazó que no haya falta de apoyo de MC en Jalisco a su campaña y adelantó que pronto “se pondrán los fosfo fosfo”.