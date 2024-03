Prioritario cubrir ‘deuda histórica’ con Tabasco y el sureste del país, afirma Álvarez Máynez

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que el sureste de México seguirá siendo una prioridad en su administración, pues adelantó que habrá recursos y apoyos, porque es injusto el abandono en el que se encuentra.

“Vamos a resolver una deuda histórica con las mujeres de México y con las de Tabasco. Vamos a dar prioridad a Tabasco con más recursos y apoyo”, indicó.

Durante un encuentro con más de 500 mujeres en Villa Hermosa, Tabasco, lugar de nacimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador y gobernado por un morenista, dijo que la manera de la manera de pensar de MC es apostarle al futuro. “He dicho que por el bien de todos, primero los niños y las niñas. A los programas sociales se les debe anexar un capítulo en favor de la niñez”, comentó.

A favor de programas para niñez y mujeres

Señaló que en Jalisco y Nuevo León —estados gobernados por MC— se ha logrado que los menores tengan acceso a una beca universal, además de tratamientos contra el cáncer infantil. También dijo que han logrado una etapa de bienestar para la primera infancia, ya que las primeras etapas son vitales para su desarrollo.

“Lamentablemente ven a las personas como votos, no como seres humanos, por eso se han olvidado de los niñas y niños. Por eso, vamos a emprender programas complementarios a los que ya existen, por ejemplo, apoyos a las mujeres que deseen estudiar, independientemente de su edad y estado civil”, explicó.

Señaló que creará un programa de cuidados, en el que las mujeres reciban la justa retribución a esas horas que pasan en los cuidados, bajo un justos sistema de justicia, aparte de que apoyarán el regreso de las estancias infantiles, que debe ser un programa que el Estado financie en todo el país.

Indicó que las mujeres en Tabasco serán una prioridad para su administración, debido a que son trabajadores y deben tener un justo reconocimiento a sus labores cotidianas.

Vieja política no es la solución, afirma

Álvarez Máynez dijo que se requiere quitar los estigmas, los viejos paradigmas que señalan que el poder solo puede ser accesible a un tipo de personas, pues aseguró que la solución para la actual administración no es que regresen “los bandidos” del PRI y PAN que ya le fallaron a México.

“Yo no creo que esas personas que originaron muchos de los problemas que tenemos, creen que se nos va a olvidar donde comenzó el problema de la seguridad. Nuestros jóvenes no pueden salir a la calle por esa política fallida que inició con los gobiernos del PRI y PAN. No olvidamos lo que pasó con Calderón y Peña Nieto”, dijo.

Sostuvo que el asunto no es poner más penas o una “carcelota” para ganar votos, ya que los jóvenes deben poder salir a la calle tranquilos, con un transporte digno, y que puedan regresar seguros, tranquilos y ejerciendo sus derechos.

Oposicion y Morena hacen guerra sucia: Álvarez Máynez

Jorge Álvarez Máynez aseguró que del lado de la oposición y Morena hay “mucha guerra sucia”, y resaltó que le disgusta la polarización que hay en el país.

Jorge Álvarez Máynez dijo que si bien hay molestia en algunos temas de la actual administración, no significa que tenga que insultar o calificar al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo pienso que sí hay mucha guerra sucia, yo decía que en las contiendas electorales puedes ganar o perder, pero no hacer desfiguros o cosas que te falten el respeto, no a los demás, sino a ti mismo; no me gusta esta polarización que hay, yo tengo diferencias con cosas que no se han hecho en este gobierno, pero de eso a decir que el presidente es narco hay una distancia”, aseguró Jorge Álvarez Máynez.

Jorge Álvarez Máynez reiteró que no está bien ese ánimo de polarización, pero sí, la guerra sucia del PRI, PAN y PRD, de quienes dijo, son los mismos que han hecho esas campañas y son los que están haciendo la actual guerra sucia.

Además, Jorge Álvarez Máynez comentó que él ha sufrido una persecución del vocero presidencial Jesús Ramírez que no contribuye a la época electoral.

Sobre el tema de la violencia en las campañas, Jorge Álvarez Máynez lamentó las agresiones a aspirantes y candidatos, que también han afectado a su partido.

“Pienso que por un lado sí es preocupante, a nosotros nos mataron en Ciudad Obregón, Sonora a nuestro candidato a presidencia municipal, Abel Murrieta, en Moroleón, Guanajuato mataron a la candidata, en Veracruz un alcalde a punto de ser electo”, explicó Jorge Álvarez Máynez.

Jorge Álvarez Máynez mencionó que uno de los problemas en los estados, es que mucha gente se colgó de lo que hace el Presidente de México, por ello, son tan malos gobernadores. Además, dijo que MC terminó coaliciones con Morena porque de llenaron de muchos actores negativos, como el caso de Manuel Bartlett.

"Yo pienso que Morena a nivel local se cuelga mucho de lo que hace el Presidente y hacen mucho poco trabajo verdadero. Tiene malos gobernadores en general, malos presidentes municipales", agregó Jorge Álvarez Máynez.

