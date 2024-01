Álvarez Máynez rechaza 'engancharse' con Alfaro; arremete contra candidatas de 'la vieja política'

Movimiento Ciudadano formalizó la precandidatura única de Jorge Álvarez Máynez a la Presidencia de la República, quien rechazó entrar en un intercambio de opiniones y “engancharse” con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que abiertamente se pronunció en contra de la decisión que tomó el partido.

No obstante, aseguró que cuenta con el respaldo del grupo político de Jalisco, de quienes lo acompañaron en su registro Clemente Castañeda, Pablo Lemus y Verónica Delgadillo, por lo que confió que más adelante habrá diálogo con Enrique Alfaro, de quien espera obtener su confianza y su voto.

“El buen equipo político de Jalisco que hoy estuvo representado por Pablo Lemus, por Clemente Castañeda, por Verónica Delgadillo y yo no voy a entrar en un intercambio, por ningún motivo. Tengo tres meses, a partir de marzo, para convencer a los mexicanos que no nos conocen o están pensando en otras posibilidades de ganarme su confianza y aspira a que el 2 de junio el propio gobernador de Jalisco sea una de esas personas que me honre con su voto”, expresó.

El coordinador de los diputados federales emecistas indicó que hay muchos militantes importantes en todos los estados, incluido Jalisco, pero remarcó que por la antigua relación que tiene con Enrique Alfaro, personalmente lo buscará para dialogar.

En el evento en la sede del partido naranja, recibió la constancia que lo acredita como abanderado emecista, en relevo de Samuel García, arremetió en contra de las candidatas de “la vieja política”, en referencia a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, a quienes aseguró que les va a ganar en los tres meses en lo que podrá hacer campaña.

Además, subrayó que se encuentran ante un escenario inédito, porque desde el inicio las que serán sus contrincantes, acusó, violaron la equidad de la contienda.

Recordó que por eso han hecho diversas denuncias ante el derroche de recursos para la promoción de las abanderas de Morena y de la oposición.

Señaló que mientras que a Xóchitl Gálvez algunos exconsejeros electorales la asesoran para infringir la ley, Claudia Sheinbaum derrocha recursos y se promueve con espectaculares de los que cuestionó su origen.

“Nosotros entendemos que la trampa no es ventaja, presentamos esas denuncias, hemos acreditado el derroche y el despilfarro, sabemos que llevan 200 días de campaña, miles de millones de pesos, no actuamos con ingenuidad, y a eso también le vamos a ganar (…). En tres meses de campaña legal le vamos a ganar a la vieja política porque México merece un mejor futuro, porque México merece un país distinto”, manifestó.

Criticó que “estas señoras están conociendo el país por primera vez” al salir a promoverse con miras a la contienda presidencial y particularmente se refirió a Xóchitl Gálvez a quien reprochó por supuestamente burlarse de los tiktokeros.

“Casi cualquier tiktokero tiene más inteligencia que los dirigentes de los partidos que la postulan a ella, ya quisiera, por eso Mariana (Rodríguez) es un referente de la generación Z. Los banales son los que no entienden a las nuevas generaciones”, aseveró.

Álvarez Máynez subrayó que están listos para remontar en la contienda, pero dijo que como parte de sus temas a difundir es no olvidar lo que sucedió en Nuevo León, donde, dijo, injustificadamente bajaron de la contienda a Samuel García.

El ahora precandidato presidencial emecista dio a conocer los tres ejes de los que propone como un México nuevo, de los que destacó el tema del combate a la inseguridad.

“Ayer vimos en Ecuador todos, a nivel mundial, lo que puede ser nuestro futuro si no hacemos lo que nos toca y si seguimos dejando que la delincuencia (…). Ese es el tema del próximo sexenio, la seguridad, la paz, acabar con la inseguridad”, indicó.

También planteó un México con prosperidad, en el que también se refirió al salario mínimo y al mejoramiento en la calidad de vida de todos los servicios: “Un país prospero no es en el que todos tienen coche, es en el que los ricos se sienten orgullosos de subirse al transporte público y en el que todos utilizamos un transporte público porque es de calidad”.

Y el otro eje que planteó para la campaña de Movimiento Ciudadano es un México de iguales: “La falsa disyuntiva con la que desde muy joven estás estudiando era esta disyuntiva de dar el pescado o enseñar a pescar. No se puede caer en la perversión de cambiar el rostro de las personas y verlas como clientelas, un término que nunca uso es el de acarreados, las personas que son trasladados a eventos merecen todo nuestro respeto y la pregunta cuando se habla de un México de iguales es en dónde es mejor ser niña o niño y ahí de nuevo el modelo de Movimiento Ciudadano que está en Jalisco o Nuevo León tenemos una historia que acreditar, son los dos únicos estados con cobertura universal para el cáncer infantil”, expuso.

