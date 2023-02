América Latina enfrenta dos riesgos de violencia: la primera es política, con golpes de estado; la otra, con armas que ingresan a nuestro país de manera ilegal, consideró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“Para mi gusto hay dos riesgos principales de violencia en América Latina y el Caribe, el primero es el de orden político, muchas veces promovido por golpes de estado o bien por opciones políticas que plantean violencia; digamos que este es más conocido, el político. El otro es el efecto estructural en América Latina y el Caribe de la prohibición de las drogas y al mismo tiempo la permisividad de las armas”, destacó.

Al inaugurar el Retiro sobre Mediación América Latina y el Caribe, el canciller agregó que en América Latina es muy sencillo conseguir armas, provenientes primordialmente de Estados Unidos, aunque no sólo de ese país.

Por lo anterior, aclaró, México presentó denuncias ante cortes de Massachusetts y Arizona: en el primero contra la industria que la produce y en el segundo contra los que las venden.

Ejemplificó que durante la captura de Ovidio Guzmán, hijo del capo Joaquín “El Chapo”, Guzmán, se decomisaron 47 armas de alto poder, en un sitio que ni siquiera era considerado un bastión del grupo criminal.

“¿Por qué están esas armas ahí? ¿Quién se las vendió? ¿Dónde las compró? Porque no se producen en México y no se venden en México. Entonces vamos a darle seguimiento a esas armas y vamos a presentar en dónde se compraron, estamos ya en ese trabajo, que le corresponde en buena medida a la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es el objetivo? Quién se las vendió y quién las traficó a México. Entonces, acabo de mencionar que este es un problema para toda la región porque a veces no se considera cuando se habla de violencia. Normalmente, la violencia se analiza en otras cosas, pero es evidente, es una ley universal que en donde hay más disponibilidad de armas, hay violencia” Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores

Sobre el juicio de Genaro García Luna, el canciller dijo que hasta ahora no ha recibido ninguna petición por parte de la fiscalía para entregar más información; tampoco se ha presentado una solicitud por parte de la defensa para asistencia consular. "Que yo sepa, no me lo han solicitado, tampoco García Luna como mexicano que tendría derecho”, reconoció.

Marcelo Ebrard reiteró que el sábado el Presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá en visita oficial a su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, con quien sostendrá un encuentro de alto nivel en Campeche.

“Bueno, eso, el tema de las vacunas, pues probablemente haya otros temas en materia económica, vamos a ver el día sábado a qué se puede llegar, pero creo que esencialmente será el tema médico y de equipo farmacéutico y ese tipo de cosas”, lo que abordarán en la reunión, confió.

