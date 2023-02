...y AMLO pide paciencia

Felipe Calderón debe demostrar que no protegió a "El Chapo", exige Ignacio Mier El coordinador de diputados de Morena hace un llamado a no esperar a que concluya el juicio del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna para que el expresidente aclarare que no protegió a Joaquín "El Chapo" Guzmán