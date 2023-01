“Amigos” refrescan cercanía: se piden integrar AL... y poner control al fentanilo

Con una renovada cercanía, en un cálido encuentro en Palacio Nacional, los presidentes “amigos” de México y Estados Unidos pusieron sobre la mesa los temas de importancia para la relación, aunque con diferencias sobre las prioridades de cada uno.

Desde temprano, en su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como muy bueno el encuentro que sostuvo la noche del domingo con su homólogo estadounidense, Joe Biden, durante el recorrido del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) al hotel donde se hospeda el mandatario en la zona de Polanco.

“Fue un buen encuentro. El presidente Biden es una gente amable, estuvo todo el tiempo contento, platicamos sobre temas que vamos a tratar en la reunión de hoy (lunes)”, destacó López Obrador.

La conversación fue tan amena, que incluso Biden se ofreció a mostrarle los controles interiores del Cadillac que los transportó. “Fue muy agradable el recorrido, me estuvo mostrando cómo es el interior y todo lo que hace ese vehículo”.

Era la primera ocasión en que un presidente mexicano sube al Cadillac negro, el tradicional vehículo del presidente de Estados Unidos, destinado exclusivamente para compartir con su equipo y familiares y conocido como “La Bestia”.

Juntos vayamos en busca de la bella utopía de la libertad, la igualdad y la verdadera democracia. Somos muchos los que no hemos dejado de soñar en una integración justa y fraterna entre todos los pueblos y países de nuestro continente

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Durante ese viaje, el encuentro fue muy provechoso, dijo López Obrador, porque pudieron abordar temas como la integración continental y migración, temas que se trasladaron a las mesas de negociación entre las delegaciones de ambos países.

Por la tarde, López Obrador recibió al mandatario de EU con todos los protocolos de una visita de Estado, la primera que realiza Biden a un país latinoamericano.

En la ceremonia de recepción del presidente Biden en Palacio Nacional, ambos estrecharon las manos con fuerza, sonrieron, se abrazaron con sus esposas, y más tarde recorrieron los pasillos y balcones de la residencia del Presidente mexicano.

En la reunión bilateral, cada uno fijó sus temas prioritarios. Andrés Manuel López Obrador demandó la integración continental, en tanto que Joe Biden pidió mejorar el combate al tráfico de drogas ilícitas, como el fentanilo.

López Obrador presentó su propuesta para lograr la integración económica continental, sin excluir a ninguna nación y viendo por el bienestar y desarrollo de los pueblos del hemisferio, pero aludió al abandono y desdén hacia Latinoamérica.

“En consecuencia, sostengo que es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe, opuesto a la política de la buena vecindad de ese titán de la libertad que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt, y comenzar con usted, porque no habría otro dirigente que pudiera llevar a cabo esta empresa, comenzar con usted una etapa nueva entre los pueblos y naciones del continente, a partir del respeto y de la ayuda mutua.

Desafortunadamente, nuestra responsabilidad no termina con el hemisferio occidental; estamos en el centro de Europa, Asia, en el Medio Oriente, África, el sureste asiático; así que ojalá pudiéramos enfocarnos en solamente una región

Joe Biden, Presidente de EU

“Que juntos vayamos en busca de la bella utopía de la libertad, la igualdad y la verdadera democracia. Somos muchos los que no hemos dejado de soñar en una integración justa y fraterna entre todos los pueblos y países de nuestro continente y que, como decía Simón Bolívar, el libertador: ‘si el cielo nos concede el deseo de la América unida’, este continente podría llamarse, esta América unida podría llamarse la reina de las naciones, la madre de la República”, expresó el mandatario mexicano.

Le reconoció a Biden que la llave de una mejor relación con los países del hemisferio está en manos del presidente de EU.

Biden respondió al mandatario mexicano y subrayó que Estados Unidos es el país que más dinero ha invertido en otros países, incluso del continente americano.

Pidió mayor seguridad y eficacia en el combate al tráfico ilegal de drogas proveniente de México, sobre todo del fentanilo, que se ha convertido en un severo problema de salud pública en Estados Unidos.

“México es un socio de verdad y cuando trabajamos en conjunto con valores comunes y respeto mutuo, no hay nada que no podamos hacer. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos profundizar más en esta relación no sólo con México, sino con el hemisferio occidental.

Los Presidentes de México (izq.) y de EU (der.) en una reunión en el Palacio Nacional, ayer. Foto: AP

“Esto incluye fortalecer nuestras cadenas de suministro para que seamos más competitivos. Vamos a hablar también sobre nuestra seguridad compartida, incluida nuestra acción conjunta para abordar la plaga de fentanilo, que ha matado a 100 mil estadounidenses hasta ahora, y cómo podemos abordar la migración irregular, y creo que eso ya está muy bien encaminado. Sobre todo, estamos comprometidos con lograr un mejor futuro que se basa en la paz y prosperidad para todos nuestros pueblos”, destacó Biden.

“Y quisiera agregar que en los últimos 15 años hemos gastado miles de millones de dólares en este hemisferio, decenas de miles de millones de dólares en el hemisferio, pero lo que debemos hacer es lo que usted ha hecho, y lo felicito por haberlo hecho: debemos seguir apoyando y construyendo instituciones democráticas en el hemisferio”, subrayó.

La delegación mexicana estuvo integrada por algunos integrantes del gabinete como los secretarios Marcelo Ebrard, de Relaciones Exteriores; Adán Augusto López, de Gobernación; Luis Cresencio Sandoval, de la Defensa Nacional; José Rafael Ojeda, de Marina; Rosa Icela Rodríguez, de Seguridad y Protección Ciudadana.

La estadounidense estuvo compuesta por: Antony Blinken, secretario de Estado; Merrick Garland, fiscal general de EU; Alejandro Mayorkas, de Seguridad Nacional, entre otros.

Por la noche, la Casa Blanca emitió un comunicado de prensa en el que asegura que México y Estados Unidos revisaron la cooperación en seguridad bajo el Marco del Bicentenario para la Seguridad, la Salud Pública y las Comunidades Seguras, y “discutieron una mayor cooperación para enjuiciar a los narcotraficantes y desmantelar las redes criminales, interrumpir el suministro de precursores químicos ilícitos utilizados para fabricar fentanilo, cerrar laboratorios de drogas y prevenir el tráfico de drogas, armas y personas a través de nuestra frontera compartida”.

Señala que acordaron promover la inversión en semiconductores a lo largo de la frontera, para aumentar la producción de baterías y vehículos eléctricos. Además, se pactó instrumentar “enfoques innovadores para abordar la migración irregular”.

“México y EU comparten amor por las libertades”





Los mandatarios Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden se abrazaron y sonrieron; con un fuerte apretón de manos, posaron para las cámaras. Después, y en un acto que no estaba programado en la agenda distribuida por la Presidencia, las señoras Beatriz Gutiérrez Müller y Jill Biden dirigieron el mensaje conjunto con su versión en inglés y español.

“México y Estados Unidos de América a lo largo de dos siglos de amistad y cooperación, en el que destacan los principios que unen a estas dos naciones y la expectativa futura. A la luz de más de dos siglos de cooperación bilateral en esta ocasión tan especial la doctora Jill Biden, primera dama de los Estados Unidos, y la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaramos en amistad, uno:

Creemos que la libertad de fe, de expresión y de prensa son la base de la democracia y por estas razones nos mantenemos cerca de la más alta ética que nos guía el respeto a la ley y las costumbres y tradiciones de los pueblos de hoy, así como de los pueblos ancestrales y originarios. Creemos que la educación universal es esencial para una sociedad justa y productiva la educación forma comunidad, sin educación es imposible imaginar un mundo mejor con principios éticos, con igualdad de oportunidades y con contribuciones a las artes, las ciencias y la tecnología. Creemos que la pobreza no es tal enviada por Dios, sino que es un producto de la desigualdad, sabemos que los pobres merecen vivir mejor y estamos trabajando con mucha compasión y empeño todos los días para mejorar la vida de todos. Creemos en el respeto hacia los demás y es más rechazamos todas las formas de xenofobia, racismo, discriminación y nos atrevemos a soñar con un tiempo en que todos seamos iguales y libres. Creemos que el amor es el motor que nos mantiene unidos (...) nos enseña a protegernos, y a dar nuestro corazón por completo. Nos empuja a luchar por la justicia y las oportunidades en estos países que llamamos hogar, nos hace audaces para que podamos construir un mundo diverso mejor para las generaciones venideras, juntos Estados Unidos y México imaginamos con estos valores compartidos, juntos los construiremos”, concluyó la lectura de las primeras damas de México y Estados Unidos.

Trudeau se reúne con la IP mexicana en su primer día

Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, junto con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reunieron este lunes en Palacio Nacional, antes del inicio formal hoy de los trabajos de la X Cumbre de Líderes de América del Norte.

En privado, los mandatarios de los tres países cenaron acompañados por sus esposas, luego de que se realizaron las respectivas bienvenidas por parte del Presidente de la República.

El mandatario estadounidense arribó a territorio nacional desde el domingo y este lunes fue el turno del primer ministro canadiense de arribar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, el mandatario mexicano destacó: “Nuestras relaciones son más que buenas. Las empresas de Canadá invierten en México sin obstáculos y el gobierno de ese país ha sido generoso al otorgar visas temporales de trabajo a nuestros compatriotas”.

Tras aterrizar en el AIFA, en punto de las 14:30 horas, el primer ministro canadiense salió del avión oficial de Canadá unos minutos después y descendió para recibir la bienvenida también por parte del canciller Marcelo Ebrard. Trudeau llegó acompañado por su esposa Sophie Grégoire y los cuatro posaron para los medios de comunicación, antes de subirse a las camionetas en las que se trasladaron a la Ciudad de México.

A las 14:51, el convoy del primer ministro de Canadá comenzó su traslado rumbo al hotel de Polanco en el que se hospeda, mientras que el Presidente López Obrador regresó a Palacio Nacional.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez recibieron a Justin Trudeu y Sophie Grégoire en el AIFA, ayer. Foto: Cuartoscuro

Horas más tarde, Trudeau acudió al Club de Industriales, donde fue recibido por Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Estamos muy contentos de recibir al Primer Ministro de Canadá en la Cumbre Trilateral Empresarial. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar de la mano con nuestros gobiernos en un plan conjunto para materializar las oportunidades históricas para Norteamérica”, dijo el CCE en Twitter.

Poco después el primer ministro canadiense expresó por la misma vía: La cooperación económica entre Canadá, Estados Unidos y México es increíblemente importante. Los líderes empresariales con los que pasamos tiempo hoy lo saben mejor que la mayoría, y seguiremos trabajando con ellos para crear buenos empleos y nuevas oportunidades en toda América del Norte”.

Posteriormente, Trudeau y su esposa arribaron a Palacio Nacional para participar con sus contrapartes de México y Estados Unidos en la cena trilateral que se llevó a cabo en el Salón Antecomedor.

Antes, López Obrador encabezó, a las 16:15 horas, la ceremonia de bienvenida al presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, y su esposa, Jill Biden, en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

Para la ceremonia con el presidente estadounidense se escucharon los himnos nacionales de México y de Estados Unidos y, después, las primeras damas emitieron el mensaje denominado “México y Estados Unidos de América a lo largo de dos siglos de amistad y cooperación”, en el que destacaron los principios que unen a estas dos naciones y la expectativa futura.

Será hasta el miércoles cuando se realice la visita oficial del primer ministro canadiense.