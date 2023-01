Comar admite crisis; “nos ven como agencia de viajes”

El titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez, aseguró que esperan que este año los trámites de refugio de personas extranjeras sigan en números altos, debido a que la tendencia sigue en aumento y la proyección es de más de 100 mil trámites en el 2023.

En entrevista con La Razón, señaló que, a inicios de este año, se ha visto un incremento de migrantes de Haití en sus oficinas, por el rumor de que van a entrar en un proceso de regularización que aún no se tiene como oficial; sin embargo, la llegada de personas ha puesto en crisis las oficinas en Chiapas, debido a que, dijo, no tienen orden y perciben a la institución como una agencia de viajes.

Aseguró que existe un fuerte rezago en las solicitudes, debido a que muchas personas ingresan los trámites, pero no los siguen o finalizan, además de que se espera un incremento en los flujos y trámites este año, principalmente por la permanencia de los títulos 8 y 42, que son programas expulsores de migrantes desde Estados Unidos hacia México.

¿Cómo ve el cierre de año en el tema de refugio? En primer lugar, hay que decir como un elemento fundamental que continúa la tendencia muy fuerte en el número de llegadas de personas que solicitan refugio, pues es el segundo año consecutivo que se rebasan los 110 mil solicitantes. Si bien es cierto que, en número, es la segunda marca histórica tras el récord de 2021, se establecieron otras marcas históricas, superando a 2021. Primero, en términos generales, éste es el récord histórico, porque pasamos de 110 a 118 países en 2022, eso supera al año pasado. El año 2022 superó el top, pues de estos 118 hay un top de 20 países que concentran la gran mayoría de personas que piden refugio. De éstos, en 15 se superaron las marcas de refugio del año pasado, o sea la gran mayoría. En muchos sentidos, 2022 fue más significativo que el año anterior, ya que hubo diversidad de países y porque rompieron marcas, por eso se considera un año fuerte y con miras a que se siga subiendo.

¿En este año ya se tiene un panorama de solicitudes? Es muy difícil, es una cuestión impredecible, pero creo que sí va a haber más de 100 mil nuevamente, aunque por el momento es complicado conocer si serán entre 120 o 130 mil, pero lo que se puede decir es que dudo mucho que sean menos de 100. Va a continuar la tendencia de romper la barrera de los 100 mil.

Uno de los factores del porqué México se ha venido convirtiendo en un país de tránsito y destino, tiene que ver con las políticas restrictivas. Aunque quitaran el Título 42, seguirá el Título 8; por ello, estas políticas tienen un impacto en México

Andrés Ramírez, Titular de la Comar

En el 2022 hubo un nuevo pico de éxodos desde los países de Sur, Centroamérica y el Caribe, pero, ¿por qué se quedan en México? Son varios factores. Uno de ellos es, efectivamente, el Título 42, ya que uno de los factores del por qué México se ha venido convirtiendo en un país de tránsito y destino, tiene que ver con las políticas restrictivas, como el Título 42 o el Quédate en México. Aunque quitaran el Título 42, seguirá el Título 8; por ello, estas políticas tienen un impacto en quedarse en México y eso es cierto, pero hay más elementos, pues ya muchas personas tienen claridad que más les vale venir a México y quedarse acá, pero esto también es en torno a las nacionalidades, pues unas tienen más oportunidades que otras. El Título 42 no se aplica a todas las nacionalidades, sólo a México, Honduras, El Salvador y Guatemala, pero a partir de octubre pasado se agregó a los venezolanos; por ello, no sólo hay que pensar en ese elemento, pues eso define sólo a algunos países. Otro elemento es que en México ha seguido una política de respeto a los derechos humanos con altibajos, pues en la Comar somos reconocidos internacionalmente por el trabajo que se hace. Somos, desde 2021, el tercer país en el mundo con mayor número de solicitudes de refugio, después de Estados Unidos y Canadá. Por ello, no cerramos oficinas en la pandemia, a pesar de nuestra propia limitación operativa.

En este año, ¿cuánto van a tener de presupuesto? Tendremos un presupuesto que no aumentó mucho y seguimos a la espera de que ya se apruebe definitivamente el nuevo reglamento de la Secretaría de Gobernación, en donde ya quede integrada la Comisión de la Frontera Sur a nuestro presupuesto; por ello, no está reflejado y esperamos que en febrero por fin ya lo tengamos, ya que ya pasó por todas las áreas y sólo falta el visto bueno del secretario de Gobernación, y se publica en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cuánto lleva de retraso? Ya lleva tres años, pues empezamos el proceso en marzo de 2020 y ya llevamos dos años y 10 meses; por ello, esperamos que ya se haga pronto. Otra cosa que no se tiene contemplado es un recurso que nos da la ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), ya que contrata personal a través de un outsour-cing y ahora nos da el recurso para que nosotros lo hagamos, y este año nos pueden dar más recursos que el año pasado.

¿Cómo ve la situación de migración en México por el refugio? Este año empezamos con una situación compleja, porque considero que tuvo que ver el anuncio que hizo Estados Unidos de ampliar a la nacionalidad haitiana y esto llevó a un flujo muy grande de esas personas que ha llegado desde inicios de 2023, lo que se ha visto mucho en Chiapas. El error es que se les va a incluir, pero el segundo es que piensen que con una cita de la Comar pueden viajar, pues nosotros no somos una agencia de viaje, no damos pases para que lo hagan y puedan llegar a Estados Unidos. La cita tiene el objetivo de que posteriormente puedan acudir a las instalaciones y puedan ser registrados, no para otros efectos.

Por eso hay tanto relajo en Tapachula; no hacen fila y son indisciplinados, pues son miles y es difícil organizarlos, por ello hubo tantos problemas en los últimos días. Por más llamados al orden, estos señores no hacen caso, rompieron las vallas y ponen en riesgo a otras personas, como mujeres embarazadas y a nuestro propio personal. No tengo la bola mágica, pero una vez que ya está controlado y que entiendan lo que equivalen las citas, la cosa se puede ir calmando, pero las citas son para tener fechas posteriores y no en semanas siguientes, pues son meses para el registro, por ello muchos se desesperan.

Además, hay una alta tasa de desistimiento, pues hay muchos que piden y no llegan a la cita de registro. En la Ciudad de México lo controlamos mejor.

¿Cómo está el tema de la resolución de solicitudes de refugio? El rezago obedece a la gran cantidad de gente, pero también obedece a que las personas ya no se les encuentra, porque cuando se les registra dan un celular, pero resulta que se les hace la cita, se registran y ya cuando van a la cita, a la entrevista, a la elegibilidad, ya no se les encuentra. Nosotros los seguíamos teniendo como rezagados, pero decidimos que después de buscarlos tres veces que ya no estén, los sacamos de la lista final.

AI pide que líderes prioricen derechos migrantes

Los líderes de México, Estados Unidos y Canadá deben priorizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas, así como cesar la implementación de políticas en la materia, que han resultado “inhumanas”, exhortó Amnistía Internacional.

Con motivo de la X Cumbre de Líderes de América del Norte que se lleva a cabo en México, la organización lanzó un llamado a que los mandatarios de las tres naciones sustituyan las actuales directrices migratorias por aquellas que se apeguen a las normas internacionales de derechos humanos.

Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional para las Américas, mencionó que esto es fundamental, más aun cuando la cantidad de personas que huye de la violencia y la persecución va en aumento

Entre otros factores, mencionó que las dificultades económicas y el cambio climático también orillan a las personas a cruzar las fronteras, en medio de peligrosos viajes para llegar a Estados Unidos y hasta Canadá.

Señaló que los tres gobiernos enfocan sus acciones a la disuasión de este fenómeno humano, mediante medidas como la militarización, externalización de las fronteras, uso generalizado de la detención, expulsiones aceleradas y la criminalización de quienes defienden los derechos de personas en movilidad.

Con información de Yulia Bonilla