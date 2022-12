"Por amistad", AMLO propone a Biden que aterrice en el AIFA durante visita a México

Con motivo de la Cumbre de Mandatarios de América del Norte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, "por amistad", a su homólogo estadounidense, Joe Biden, que su avión llegue a México por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Durante su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador informó que el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, aterrizará en la terminal aeroportuaria, ubicada en el Estado de México e inaugurada el pasado 21 de marzo.

Ante dicha confirmación, el titular del Ejecutivo Federal confió en que este miércoles haya respuesta de Washington respecto a la llegada Biden al país, pues el AIFA "es muy seguro y muy buen aeropuerto".

López Obrador ironizó sobre el tema y comentó que también se trata de un asunto político, pues el aeródromo ha sido duramente criticado por partidos de oposición por ser un proyecto "inconcluso, improvisado y lleno de corrupción".

"Ojalá baje ahí el avión del presidente Biden, si no imagínense las ocho columnas del Reforma. No es asunto de logística, es un asunto de política. El presidente Biden no lo sabe, pero estoy aprovechando para decirle que por amistad y por diplomacia le pedimos que su avión aterrice en el Aeropuerto Felipe Ángeles, si no imagínense a nuestros adversarios"