AMLO: 2021 tuvo un balance positivo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el balance de 2021 arroja resultados positivos de su administración, por lo que trabajar por los pobres se mantendrá como su eje rector.

“No hay ninguna duda de que la fórmula funciona. La fórmula es sencilla: cero corrupción, no mentir, cero impunidad, austeridad republicana y atender primero a los más necesitados”, externó en conferencia de prensa.

“A pesar de los pesares la gente está esperanzada, alegre, no ha perdido la fe, no ha caído en la frustración, no alberga odios, rencores, casi no hay odios en México”.

Al hacer una reflexión de los primeros años de gobierno y a unos días de recibir 2022, agradeció a los mexicanos por su apoyo, su respaldo y su confianza a pesar de que hubo momentos difíciles como la pandemia.

“Pasamos una situación difícil, apostaban a que no íbamos a salir, que se iba a agravar el problema de la pandemia México”, sin embargo, recalcó que no fue así y que el país se encuentra entre los mejores calificados por el manejo del coronavirus.

“No tenemos tantas hospitalizaciones, se han evitado fallecimientos, porque se avanzó mucho en la vacunación en el país”.

Desayuno con Carlos Slim

El mandatario sostuvo que ahora los mexicanos hacen todo lo necesario por salir adelante y por actuar de manera correcta y, como ejemplo, citó el desayuno que el lunes sostuvo con Carlos Slim.

“Hablamos entre otras cosas de la decisión que tomó de pagar sus impuestos en México por la venta de una filial de una de sus empresas, pagó 28 mil millones de pesos”.

Además, recordó que Televisa se fusionó con una empresa extranjera y que también mantiene su compromiso de pagar los impuestos de alrededor de 15 mil millones de pesos “y así la mayoría de los mexicanos, todos ayudando”, presumió.

