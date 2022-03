AMLO aclara no estar cansado del Gobierno; "ya no puedo más" fue manipulado

El Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que aún le faltan dos años y medio de gobierno, por lo que, si la gente lo quiere, seguirá trabajando para concretar todos los proyectos de su administración.

Explicó que sus comentarios de que “ya no puedo más”, fueron sacados de contexto y los aprovecha la oposición para seguir atacando a su gobierno, al decir que ya está cansado.

“Me he propuesto no dejar obras inconclusas y esto implica que debo de trabajar, como he dicho siempre, 16 horas diarias para hacer de 6 años, 12 años”. Enfatizó que desvirtuaron su frase “me voy a retirar y jubilarme y ya no voy a tener participación política en nada, cierro mi ciclo, eso fue lo que dije”.

Recalcó que el plan de su gobierno se puede definir en una frase que es “acabar con la corrupción”, por lo que sólo tiene que actuar y a ello se ha dedicado durante estos últimos años. Además, se disculpó con sus oponentes a quienes les dijo “ofrezco disculpas por adelantado a nuestros adversarios, conservadores, me faltan dos años y medio, bueno, si así lo decide la gente y voy a dedicarme a eso”.

Asimismo, el Presidente de la República reprochó que sólo busquen afectar su imagen, tanto medios de comunicación, como políticos, porque están desesperados.

El mandatario enfatizó que busca desterrar la corrupción del país, y desenmascarar a “los conservadores corruptos, hipócritas, a los fifís que se sienten de sangre azul y se dan ínfulas de superioridad, que aun con su hipocresía no dejan de mostrar que son racistas, clasistas que discriminan y dejar establecido que sólo buenos podemos ser felices”.

Además, dejó en claro que se encuentra al cien por ciento en su salud, recuperado, y que ya está practicando de nuevo beisbol. “Y estoy bateando arriba de 300, pobremente”.

Con información de Sofía Cruz.

