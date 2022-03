AMLO: No se han encontrado los cuerpos de supuesto fusilamiento en Michoacán

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador aclaró que la Fiscalía de Michoacán no ha confirmado el asesinato de 17 personas en la población de San José de García.

“Primero, esperar a que tengamos la información, porque el reporte que nos envió la Fiscalía de Michoacán es que no han encontrado cuerpos, sí hay evidencias de que hubo enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos, se habla en las redes sociales de 17 fusilados, me llamó la atención por estas noticias, por lo mismo”, sostuvo en la conferencia de prensa.

López Obrador dijo desconocer por qué se ha hecho pública esa información en redes sociales y en medios de comunicación, pues no hay confirmación por parte de las autoridades y ya se está dando como un hecho, por lo que dio “Ojalá y no sea cierto, que no sea como lo están difundiendo”.

Explicó que “se está haciendo la investigación, pero hoy en la mañana, el informe que nos dieron es que no han encontrado cuerpos, sí dos vehículos, casquillos, unas bolsas, partes de seres humanos, pero no tenemos más, manchas de sangre, pero no tenemos más. Hoy seguramente vamos a saber más, pero la Fiscalía de Michoacán no nos ha enviado información”.

Cuerpos de víctimas de multihomicidio en Michoacán, sin localizar: FGE

La Fiscalía General del Estado de Michoacán dio a conocer que, en el lugar donde ayer fueron acribilladas varias personas durante un velorio, no se encontraron los cuerpos de las víctimas.

La tarde de este domingo, comenzó a circular en redes sociales un video que muestra el momento en el que un comando formó a varias personas contra una pared, a las que obligó a colocar las manos en la nuca y les apuntó con armas largas, en el municipio de Marcos Castellanos.

Debido a que la persona que grabó la ejecución, a distancia, se movió al escuchar las detonaciones, no se aprecia el momento exacto en el que las víctimas fueron baleadas; sin embargo, al apuntar nuevamente al mismo sitio se observa una nube de polvo y las personas que se encontraban formadas no se ven más.

Tras estos hechos, la institución abrió una carpeta de investigación y detalló que se llevaron a cabo las diligencias en la zona donde se reportaron los hechos.

El reporte indica que el sitio se observaba recién lavado y no se localizó ningún cuerpo; sin embargo, sí se encontró un bolsa con envases de productos de limpieza.

Según la FGE, se presume que los cuerpos de las víctimas fueron retirados del sitio por los propios agresores.

Por ello, se desplegó un operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en las inmediaciones de la cabecera municipal, para localizar a posibles víctimas.

Asimismo, en la zona se recolectaron cartuchos percutidos de armas de fuego calibres .9 milímetros, 7.71, 5.56 y 45 mm.

De igual forma, se aseguró una motocicleta y dos vehículos que presentaban impactos por arma de fuego.

