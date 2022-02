4T ofrece responder a ASF; oposición deplora caso Segalmex

El Presidente Andrés Manuel López aseguró que se dará respuesta a cada una de las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre los programas e instituciones de su Gobierno, aunque recalcó que se trata de un informe “preliminar”.

“Se van a ir aclarando todas las irregularidades que, según la Auditoría (Superior) de la Federación, se encontraron en la cuenta pública, así es siempre: se audita todo y se empieza a aclarar”, expuso en conferencia de prensa.

En la tercera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, la ASF detectó probables daños al erario por 49 mil 765 millones 790 mil 200 pesos, reportó ayer La Razón.

Se van a ir aclarando todas las irregularidades que, según la Auditoría, se encontraron en la cuenta pública. Y si hay delitos y hay corrupción, se va a castigar a quien sea, no hay impunidad para nadie

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

“Lo de la Auditoría se va a responder y, si hay delitos y hay corrupción, se va a castigar a quien sea, no hay impunidad para nadie”, resaltó el mandatario.

Sobre las observaciones del máximo órgano de fiscalización sobre Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), reconoció que se han presentado denuncias penales desde hace más de seis meses: “no precisamente por las observaciones de la cuenta pública, sino por otras formas de evaluación que detectó la Secretaría de la Función Pública, ya se está actuando y se va a esperar a que se tenga toda la información y se va a informar”.

Aclaró que, si no se demuestra que se cometieron delitos, no se puede juzgar a nadie antes de tiempo, pero aclaró que no se aceptará la corrupción, por lo que ya se realiza una investigación a fondo.

Segalmex es el ícono del mal gobierno de Morena, de lo que no se debe de hacer en la administración pública, de cómo este Gobierno mal utiliza los impuestos. Debe de haber una responsabilidad y debe de haber sanciones

Kenia López Rabadán

Vicecoordinadora de senadores del PAN

“Vamos a procurar que no haya saqueos y que no se confunda a Segalmex con la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), que en su momento jugó un papel importante, en sus buenos tiempos, y luego se corrompió”, comentó López Obrador.

Cuestionado sobre si se debería “apretar más” en el combate a la corrupción dentro de su Gobierno, respondió: “no hay problema. Para los conservadores, pañuelito blanco; no hay corrupción, ya no es el tiempo de los gobiernos pasados, por eso resistimos”, compartió, al levantar un pañuelo.

Aseguró que en su administración no se permite la corrupción ni la asociación delictuosa, “porque si no tuviésemos autoridad moral, no podríamos avanzar; bueno, no podríamos hacer ninguna denuncia a la mafia del poder ni a la delincuencia organizada”.

Aquellos que prometieron acabar con la corrupción, no saben explicar las irregularidades halladas por la ASF en programas, obras insignia y el uso irregular de al menos 63 mil mdp. Veamos cuál es la excusa

Alejandro Moreno

Líder nacional del PRI

Sostuvo que, de existir corrupción, no hubiera podido mostrar, en el reporte de seguridad, que hubo una baja de homicidios dolosos de 14 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

Agregó que los “adversarios, conservadores y corruptos” se mantendrán con el tema durante los próximos días porque piensan que es lo mismo, pero recordó que ya no se trata del mismo caso porque “en este Gobierno no hay ladrones, para que quede claro”.

Más tarde, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, indicó que las observaciones de la ASF serán solventadas en los próximos meses, y destacó los bajos porcentajes de los señalamientos: “en la refinería de Dos Bocas inconsistencias de 0.2 por ciento de 23 mil 880 pesos revisados; en el AIFA de 0.01 por ciento de 17 mmdp; en el Tren del Istmo de 0.6 por ciento de 858 millones.