AMLO sobre acusación: “Ni tarjeta de crédito manejo”

Luego de admitir que conoció a Mauricio Soto, el hombre que supuestamente negoció apoyos económicos a su campaña con el Cártel de Sinaloa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si hubiera recibido dinero del narco sería rico, pero ni siquiera maneja una tarjeta de crédito.

Durante la conferencia de prensa mañanera, habló por tercer día consecutivo de los reportajes de Tim Golden y Anabel Hernández donde señalan que fue financiada su campaña a la Presidencia en 2006 con dos millones de dólares, procedentes del narcotráfico.

“El que mencionan (Mauricio Soto Caballero) lo he visto como unas cinco veces y no tiene ninguna relación conmigo”, se deslindó el mandatario y recordó que su filosofía de vida es no tener apego al dinero o lo material, pues no es la clave de la felicidad de las personas.

Reiteró que no hubo dinero sucio en su campaña presidencial de 2006. “Nosotros estamos aquí por convicción, si fuera por dinero… 2 millones del narcotráfico para la campaña, sería yo inmensamente rico y de mis bienes solo tengo una casa, que por cierto ya entregué a mis cuatro hijos. No tengo nada”, declaró.

López Obrador aclaró que ni siquiera sus libros le pertenecen, debido a que ya tiene su testamento listo y en él dejó estipulado que serán entregados a “Laurita”, su secretaria particular desde hace más de 30 años.

“Ya mis hijos tienen todo lo que les corresponde, Beatriz también, yo no tengo nada. Es más, nunca he tenido una tarjeta de crédito, además no sabría yo como llenarla, porque estoy dedicado a otra cosa”, aseveró.

Insistió que la investigación en su contra es un asunto político, toda vez que este año hay elecciones para renovar la Presidencia y más de 20 mil cargos populares.

“Fíjense lo que hizo el periodista famosísimo, independiente, premiado, cuyo nombre es preferible olvidar, de sacar un reportaje de un supuesto soborno en mi campaña de 2006 en estos momentos. ¿Quién les cree que no es un asunto político?”, refirió.

López Obrador reiteró que Golden “es un mercenario, entonces ¿por qué se da eso ahora? Estamos hablando de la campaña de 2006, ponen al que le dieron el dinero como jefe de campaña, en ese entonces el jefe de campaña era (Ricardo) Monreal en el 2006 y en el 2012 estaba Tatiana (Clouthier), pero era la vocera”.

Por otro lado, descartó que la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, sea capaz de ordenar un atentado como lo denunció el jueves pasado la periodista independiente Yolanda Caballero, luego de que un sujeto prendió fuego a su camioneta cuando ésta realizaba una entrevista.

“Hay que esperarnos. Yo conozco a la presidenta municipal de Tijuana como a la gobernadora (Marina del Pilar Ávila) y las considero mujeres íntegras, respetuosas de la libertad. No las considero capaces de un atentado contra nadie, pero de todas formas hay que hacer la investigación”, aseguró.

NO SE DETIENE. En otro tema, el Presidente aseguró también que al movimiento de la Cuarta Transformación “no lo detiene nadie” a sólo cuatro meses de que se realicen las elecciones de junio próximo, y pidió al pueblo no temer porque el futuro del país va a ser mejor.

“Hay mucha gente que quisiera que yo me quedara, que me está diciendo ‘ahora ya se va y tenemos esto pendiente’ y les digo va a seguir lo mismo, va a ser hasta mejor, porque ya sentamos las bases y ya limpiamos el camino”, declaró.

Al mismo tiempo dejó claro que “este movimiento no lo detiene nadie, ya se echó andar, y lo echó andar el pueblo y millones de mexicanos. Le digo al pueblo de México: no hay nada que temer, vamos a seguir avanzando y no nos preocupemos por las campañas mediáticas, ya no tienen efecto”.

El mandatario federal aseveró que su movimiento se encuentra “muy arriba” y que tienen el apoyo de la mayoría del pueblo de México. Incluso, apuntó que a sus opositores “ya se les acabó el tiempo” para hacer frente al movimiento de transformación, al dedicarse a criticar su gestión y no presentar una propuesta alterna de nación.

En la mañanera, López Obrador aprovechó para presentar la portada del último libro político que escribirá, titulado ¡Gracias!, donde presenta un resumen del camino recorrido para alcanzar la Presidencia hasta el 31 de diciembre de 2023.

El texto que aparecerá a la venta a partir del 15 de febrero próximo en las diferentes librerías, consta de 20 capítulos escritos en 900 cuartillas, por lo cual, recomendó a la población leer lo que les interese.

“Es la historia desde que inicié (en la política), es un repaso hasta el día 31 de diciembre. Ya está la portada, el nombre. Va a aparecer en 15 días en librerías”, explicó.