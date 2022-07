AMLO adelanta que postura a quejas de EU y Canadá sobre T-MEC se dará el 16 de septiembre, no antes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la queja de Estados Unidos y Canadá sobre la política energética de nuestro país, se originó por lo que calificó como “ legado de traición a México ” y advirtió que será hasta el 16 de septiembre cuando informe al pueblo de México sobre la situación que se vive.

Yo voy a aprovechar para informar el día 16 de septiembre, el día de nuestra independencia, sobre este asunto, no vamos a informar antes, ese día y ¿por qué el 16 y no el 15?, porque el 15 es el grito y la verdad que este acontecimiento histórico se dio en la madrugada del día 16 y ya tenemos pensado que vamos a convocar al pueblo la noche del grito en el zócalo y al día siguiente vamos a llevar a cabo el desfile militar conmemorativo y ahí vamos a fijar nuestra postura sobre este asunto, pero no vamos a ceder porque es un asunto de principios, tiene que ver con nuestra soberanía