AMLO adelanta que traerá médicos del mundo para cubrir déficit de especialistas en México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que será difícil conseguir a todos los médicos y especialistas que requiere el país, por eso se está recurriendo a todo el mundo para traer a los profesionistas necesarios.

Por eso también, aunque es muy polémico y son muy retrógradas nuestros adversarios, no todos, pero algunos que son muy conservadores, la salud es primero. La salud es un derecho humano, no tiene que ver con ideologías, no tiene que ver con la política, y claro que necesitamos especialistas y claro que los vamos a traer de Francia, China, Estados Unidos. Por eso agradecemos mucho al pueblo y al gobierno de Cuba, porque ya están llegando especialistas de ese país a México Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

El Ejecutivo reconoció que, a pesar de que Tlaxcala es el tercer estado donde se implanta el Plan de Salud IMSS Bienestar, el abasto de medicamentos es de 90 por ciento y la cobertura de plazas de especialistas apenas ronda 75 por ciento.

“Nos está costando un poco de trabajo conseguir a los médicos no tanto a los médicos generales, sino especialistas, sobre todo para hospitales en comunidades apartadas, pero ya también estamos avanzando. Aquí en Tlaxcala tenemos como 75 por ciento de especialistas. Está abierta la convocatoria para que lleguemos al 100. Yo voy a regresar a Tlaxcala, a lo mejor a Huamantla no, pero voy a estar evaluando para que lleguemos al 100 en todo. Ahora tenemos 90 por ciento de abasto de medicamentos, estamos bien, nos faltan equipos, necesitamos llegar al 100; especialistas al 100, que no nos falte nada”, prometió el jefe del Ejecutivo.

Plan de Salud IMSS Bienestar, desde Huamantla, Tlaxcala https://t.co/Te1JnCLcPy — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 5, 2022

Garantizó que habrá presupuesto para cubrir las necesidades de los diferentes hospitales en México, porque la salud es un asunto de derechos humanos y no tiene nada que ver con ideologías o la política. Por ello se pronunció por acabar con las cajas de pago que tienen clínicas y hospitales, pues la gente no debe pagar por acceder a servicios médicos.

“Hay que quitar de los hospitales las cajas, eso es lo que se está haciendo y no es cuestionar a los administradores cajeros qué hay en los hospitales, es que como no tenían presupuesto desde ahí utilizaban los recursos. Las cuotas de recuperación para mantenimiento, gasolina de las ambulancias, para lo básico, lo que sucede en las escuelas”, demandó López Obrador.

Convocó a los funcionarios del sector salud a unirse, como ocurrió durante la pandemia, para mejorar la atención a la población.

“Y todos nos vamos a sentir muy orgullosos. Va a ser una dicha enorme poder decir que tenemos uno de los sistemas de salud de los mejores del mundo para nuestro pueblo ”, concluyó el mandatario.

MAEP