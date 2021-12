AMLO: administraciones posteriores no podrán echar atrás los proyectos de la 4T

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que están sentadas las bases de la transformación, por lo que posteriores administraciones no van a poder echar atrás los proyectos del cambio y va a quedar consumada la obra de la transformación.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, aseguró que los rivales de su proyecto de nación no deben hacerse muchas ilusiones, pues quizá llegue al gobierno alguien que mantenga la misma política.

López Obrador dice que María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente, es incorruptible, por lo tanto, descartó que se estén dando permisos para construir en lugares protegidos.

"Nosotros no vamos a otorgar permisos para obras inmobiliarias que afecten el medio ambiente y no sean aprobadas por los ciudadanos; nosotros dijimos no al maíz transgénico, no al fracking, no a la destrucción del territorio y lo hemos logrado", afirmó.

