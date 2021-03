AMLO: Adversarios magnifican crisis sanitaria por COVID; es tiempo de zopilotes

"Es temporada de zopilotes", por ello los adversarios magnifican todo lo que pueda ser perjudicial para el gobierno, acusó el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) , en respuesta al informe de exceso de mortalidad en el país por el COVID-19.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, AMLO destacó que hay un reconocimiento internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) porque México fue el país que mayor reconversión hospitalaria hizo.

"Somos los primeros en estar aplicando la vacuna, lo previmos con tiempo, sin embargo, nuestros adversarios, que son muy inmorales y que son capaces de valerse de todo, andan siempre zopiloteando. Es temporada de zopilotes. Entonces siempre magnifican todo lo que pueda significar perjudicarnos”, advirtió AMLO.

De acuerdo con el reporte "Exceso de Mortalidad en México" del gobierno federal, en su actualización se señala que las muertes por coronavirus superarían las 300 mil en el país, aún cuando la Secretaría de Salud sólo tiene reportados 202 mil 633 fallecimientos.

Al respecto, AMLO aclaró que su gobierno ha actuado de manera transparente, sin ocultar nada y así lo continuarán haciendo las autoridades de la Secretaría de Salud, por la tarde en las conferencias vespertinas.

"Se ha informado bastante, nosotros no ocultamos nada y lo va a seguir haciendo la Secretaría de Salud. Nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido realizar, yo diría que ha habido una entrega total, no solo como buenos servidores públicos sino de buen corazón, con mística", estableció AMLO.

El reciente informe de Salud indica que México acumuló hasta el martes 30 de marzo un total de 2 millones 232 mil 910 casos y 202 mil 633 muertes por COVID-19.

Sin embargo, en el reporte de exceso de mortalidad presentado ayer se informó que entre el 29 de diciembre de 2019 y el 13 de febrero de 2021 ocurrieron un millón 263 mil 501 muertes en México.

Debido a que en este periodo se esperaban 846 mil 499, se estima que se tuvo un exceso de mortalidad nacional de 417 mil 2 defunciones.

Al respecto, AMLO señaló que los adversarios utilizan a los medios de comunicación para atacar al gobierno federal, con el propósito de proteger sus intereses.

"Estamos combatiendo la peste de la corrupción, ellos están inconformes porque son muy corruptos y no sólo son los de la mafia del poder sino sus achichincles, voceros, intelectuales orgánicos, la prensa que esta mostrando el cobre.

"Pero no sólo en México, en el mundo hay una crisis de credibilidad en los medios de información, el New York Times, The Washington Post, Wall Street Journal, todos, todos, fueron cooptados por las grandes corporaciones, es el caso de México", puntualizó el mandatario federal.

