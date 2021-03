AMLO anuncia que será vacunado contra COVID-19 la próxima semana

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que la próxima semana recibirá la vacuna contra COVID-19, luego de la recomendación de sus médicos de aceptarla, pero adelantó que no se hará pública para evitar que se haga un espectáculo.

En conferencia de prensa, AMLO señaló que acudirá a la sede donde le corresponde en la alcaldía Cuauhtémoc para recibir la dosis de inmunización correspondiente.

Ya me hicieron el estudio previo, me sacaron sangre para ver cuántos anticuerpos tengo. No hay problema, tengo anticuerpos, pero recomiendan que sí me debo de vacunar, explicó AMLO.

Cuestionado por los reporteros a dónde acudiría, AMLO advirtió: "No les voy a decir porque no quiero que se haga un espectáculo, voy a ir a donde me corresponde".

Cabe mencionar que de acuerdo con el calendario que presentó el Gobierno de la Ciudad de México de vacunar en la alcaldía Cuauhtémoc conforme a la letra de su apellido, a López Obrador le tocaría este jueves 1 de abril.

Sin embargo, el Presidente confirmó que lo dejará para la semana próxima cuando acuda a recibir la vacuna contra COVID-19.

ntb