AMLO: Gobierno no trafica con vacunas; es una campaña de los conservadores

El gobierno federal no trafica con la necesidad de la gente, ni con el plan de vacunación contra el COVID-19, respondió el Presidente Andrés Manuel López Obrador a quienes sugieren que se utiliza de manera electoral la aplicación de dosis a la población.

No hay opinión sobre eso porque si no nos meteríamos a un debate que no conviene, sólo decir que no somos iguales, nosotros no traficamos con la necesidad de la gente, tenemos principios, ideales, y esto es un asunto muy serio que demanda de mucha responsabilidad, aseguró.