Si hay una tercera ola que nos agarre vacunados: AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que están apurados para terminar con la vacunación a adultos mayores de 60 años, por la posibilidad de que exista una tercera ola de contagios por COVID-19.

Durante una gira de trabajo por el municipio de Tuxtepec, Oaxaca, en la que encabezó la entrega de instrumentos musicales y evaluación de Programas Prioritarios, dijo que si se vacuna a los adultos mayores se reduce el riesgo de mortandad en el país en 80 por ciento.

“A mí me dio COVID-19 y tuve que esperar, me dijeron que me vacunara para que la gente no tuviera miedo. En otras partes del mundo se hace, pero aquí no queremos influyentismo. Prácticamente ya terminamos de vacunar al personal de los hospitales COVID-19 y ya empezamos a vacunar a los ancianos, ya que si los vacunamos a todos va a bajar la mortalidad en 80 por ciento, por ello estamos apurados, por si se nos viene otra oleada ya que ya van dos”, destacó.

El mandatario federal detalló que el personal médico que se encuentra en hospitales COVID-19, ya están casi vacunados en su totalidad, lo que es importante para enfrentar cualquier emergencia en caso de una nueva oleada de contagios. “Se fue arriba la pandemia, bajó en septiembre y luego volvió a subir y se fue arriba en enero pero no nos debemos confiar, ya que ahora es vacunar y vacunar para evitar que llegue una tercera ola y si llega, que nos agarre vacunados”, aseguró.

López Obrador adelantó que antes de terminar abril, estarán inmunizados todos los adultos mayores de 60 años, y se va avanzando porque a México le han ayudado farmacéuticas y gobiernos como Rusia, India, China y Estados Unidos para conseguir las vacunas, “ya tenemos contratos para que se pueda vacunar a todo el pueblo de México de manera gratuita, sin influyentismo, es cuando a cada uno le corresponda”.

Por otra parte, detalló que en Tuxtepec son 871 jóvenes con apoyos para el trabajo, aparte 2 mil 017 con una beca en nivel universitario que reciben 4 mil 200 pesos mensuales; 6 mil 055 jóvenes que estudian bachillerato también tienen becas y 5 mil 856 menores de escasos recursos tienen también becas.

“Antes no se le daba mantenimiento a las escuelas y corría por parte de las familias y maestros, ya que no había dinero para pintura, arreglar baños entre otros, por ello hoy se aplica el programa de La Escuela es Nuestra, y se envía un recurso para que los padres lo manejen y decidan en que se puede aplicar. Aquí 102 escuelas ya reciben el apoyo, 10 mil 258 con pensión y ahora se entrega por anticipado dos bimestres porque viene la veda y ya no se pueden entregar apoyos de manera directa”, explicó.

En torno al proceso electoral dijo que los ciudadanos deben elegir libremente a sus gobernantes, para que haya voto libre y secreto y que cada quien vote por quien le dicte su consciencia, por ello, rechazó que se utilice el dinero del presupuesto “que es dinero del pueblo, para favorecer a ningún partido no a algún candidato, que se acabe eso de repartir despensas, para obtener el voto, eso ya está mal visto”.

En este contexto anunció que se adelantará el apoyo a los programas sociales por los dos bimestres siguientes, ya que la veda electoral impide el reparto de apoyos.

El Jefe del Ejecutivo informó que están en proceso de construcción tres sucursales del banco del bienestar en Tuxtepec, pero adelantó que el año próximo habrá 2 mil 700 sucursales y será el banco con más sucursales en el país. “En junio vamos a inaugurar mil sucursales de banco”.