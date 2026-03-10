Martí Batres inaugura nueva sucursal del SuperISSSTE en Tlalnepantla, Estado de México.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, inauguró en alianza con Leche para el Bienestar una tienda de SuperISSSTE en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y destacó que con esta apertura la cadena suma 45 sucursales en el país, caracterizadas por ofrecer productos a precios accesibles que contribuyen a la economía familiar.

“Abrimos hoy esta tienda de SuperISSSTE en la Avenida Presidente Juárez, No. 58, en el centro de Tlalnepantla, y lo hacemos en un cierto contexto: estamos transformando al ISSSTE. (...) Cuando llegamos había 39 tiendas, (...) en este momento hay, con esta, 45 tiendas, además de la unidad móvil; es decir, hemos abierto seis tiendas más a lo largo del periodo en el que estamos”, subrayó.

El director general precisó que esta sucursal es la segunda que se instala en espacios de Leche para el Bienestar, además de la ubicada en Toreo Cuatro Caminos. Esta colaboración, dijo, permite aprovechar la infraestructura pública existente y acercar servicios tanto a las y los trabajadores de la zona como al público en general, lo que refleja el compromiso de ambas instituciones con el Estado de Bienestar.

“Eso es el Estado de Bienestar, y tanto ustedes, en Leche para el Bienestar, como nosotros, realizamos esta tarea que está impulsando con nuevos bríos y con un Segundo Piso la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que tiene mucho interés en que se amplíe, en que crezca el Estado de Bienestar y sus políticas sociales, sus instituciones de salud”, dijo.

En la sucursal, Martí Batres remarcó que en 2026 se tiene contemplado abrir seis tiendas más de SuperISSSTE, y señaló que en los próximos años también se abrirán sucursales con base en la capacidad económica de la cadena, sin que esto implique más gasto adicional del Instituto.

“Las propias tiendas se están sosteniendo a sí mismas, las tiendas han aumentado en su conjunto sus ventas en un 200 por ciento y al mismo tiempo han ampliado su oferta con mil 500 productos más. Entre esos mil 500 productos, cabe señalar aquí en la Ciudad de México, frutas, verduras, pollo, carne y pescado que ya habían desaparecido de los anaqueles de SuperISSSTE. Además, los libros del Fondo de Cultura Económica”, afirmó.

En el mismo tenor la directora del SuperISSSTE, Dunia Ludlow Deloya, afirmó que la apertura de la nueva sucursal en Tlalnepantla es una muestra del crecimiento y recuperación de SuperISSSTE, así como del fortalecimiento de su red de abasto en beneficio de las familias.

“Esta tienda abre en una zona muy significativa, Tlalnepantla es una zona donde conviven actividad industrial con vivienda social y popular. Miles de trabajadoras y trabajadores que todos los días sostienen la economía de esta región y que necesitan servicios cercanos, accesibles y confiables para sus familias, podrán disfrutar de esta tienda”, aseguró.

Por su parte, el gerente nacional de Abasto Socialde Leche para el Bienestar, Víctor Hugo Pérez Rojas, precisó que esta colaboración surgió del convenio firmado el año pasado entre Leche para el Bienestar y SuperISSSTE, por lo que reiteró su compromiso de trabajar en conjunto.

“Seguiremos trabajando para que este gran convenio, esta gran sinergia que estamos haciendo crezca más. Tenemos ya focalizados más de 40 puntos de venta para poder hacer esta gran alianza de Leche para el Bienestar y SuperISSSTE, y seguir apoyando a millones y millones de mexicanos”, indicó.

La tienda de Tlalnepantla, que también es la segunda sucursal de SuperISSSTE en el Estado de México, cuenta con más de mil 700 productos entre alimentos, artículos de limpieza, higiene personal y artículos para el hogar, bajo una política de precios justos orientada a cuidar el poder adquisitivo de las familias.

