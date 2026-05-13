Gobierno destaca captura de 25 capos

Audias "N", alias "El Jardinero", líder regional del CJNG detenido el 27 de abril de 2026 en Nayarit.

EN LOS ÚLTIMOS 25 días, el Gobierno federal capturó a 25 objetivos delincuenciales de escala nacional e internacional vinculados con múltiples delitos como trasiego ilegal de combustible, asesinatos, compra de insumos criminales y que, además, están ligados a organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Mayos.

Durante el balance expuesto por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se detalló que las detenciones se concretaron del 17 de abril al 11 de mayo.

Entre los perfiles está Audias “N”, El Jardinero, identificado por Méxcio y Estados Unidos como jefe regional del CJNG en Nayarit, Jalisco y Zacatecas.

391.7 toneladas de droga han sido aseguradas desde octubre del 24

En el mismo operativo fue detenido César Alejandro”N”, El Güero Conta, identificado como operador financiero y logístico de El Jardinero, responsable del manejo de recursos ilícitos utilizados para la adquisición de armamento, aeronaves, propiedades y equipo logístico.

Otro de los golpes relevantes fue la captura en Nuevo León de José Antonio “N”, El Titán o El Mamado, señalado como operador del Cártel del Noreste ligado al contrabando de combustible y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En Morelos fue capturado Rodolfo “N”, Don Ramón, líder de Los Linos, una agrupación criminal relacionada con extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículos y trasiego de cocaína procedente de Centroamérica hacia el país vecino del norte.

En Durango también fueron detenidos Eber Isael “N” y Etzair Gumaro “N”, presuntos operadores de Gente del Guano, un grupo criminal ligado a Aureliano Guzmán Loera, El Guano, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán.

En Ciudad de México fue detenido Irving Alexander “N”, El Machete, señalado como generador de violencia y líder de una célula vinculada a la Unión Tepito.

Otro perfil prioritario detenido por autoridades es Ángel de Jesús “N”, El Chirris, generador de violencia relacionado con extorsión, narcomenudeo y otros delitos de alto impacto en Tabasco.

El reporte federal también incluyó la captura en Cancún de János Balla, alias Dániel Takács, considerado uno de los 10 narcotraficantes más buscados de Europa.