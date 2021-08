AMLO advierte que gobierno no será rehén de gaseros para quitar precio máximo de gas LP

El primer mandatario Andrés Manuel López Obrador advirtió a los distribuidores y comisionistas de gas LP que no van a doblegar ni tomarán de rehén a su gobierno con paros de labores, y no descartó que se atienda el abasto del combustible con pipas como cuando se combatió el "huachicol".

No es en vano resistir estas presiones, no vamos a ser rehenes de quienes buscan nada más provecho personal. No es que ayer hicieron este paro y ya se va a quitar el precio máximo, no, no, son medidas que tenemos que llevar a cabo en beneficio del pueblo