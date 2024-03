AMLO afirma que bajó la cantidad de ausentes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que ha disminuido la cifra de personas ausentes en México porque su gobierno no manda desaparecer a nadie ni permite la impunidad, y destacó que se han encontrado miles de ellas.

“No hay un aumento de personas desaparecidas porque nosotros no mandamos a desaparecer a nadie, porque el Estado ya no es como era antes, el principal violador de los derechos humanos”, manifestó el Presidente.

En conferencia de prensa, ofreció que el próximo lunes se darán a conocer datos y estadísticas del número de desaparecidos, con base en el censo que está haciendo el gobierno, las cuales “estamos actualizando”.

“La buena noticia es de que estamos encontrando a muchas personas que estaban registradas como desaparecidas porque se está haciendo una visita, en todo el país, casa por casa, y se está avanzando y ya se puede hablar que son miles los que hemos encontrado con vida”, dijo.

Al reconocer que no tenía el dato actualizado de las personas desaparecidas en el país ni de las fosas clandestinas, el primer mandatario informó que ya casi está concluido el censo nacional que realiza la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Asimismo pidió a las madres buscadoras que “tengan confianza que estamos trabajando para que no haya impunidad”, rechazó que exista una crisis forense y señaló que hay recursos suficientes para que las familias puedan ubicar a sus desaparecidos.

Sin embargo, declinó confirmar si es real la cifra de 52 mil cuerpos que se encuentran en el servicio forense, porque “manejo muchos datos pero no tantos. Si te doy un dato mal, me expongo a que me exhiban. El lunes informamos con precisión”.

Añadió que la seguridad es una de las principales preocupaciones y demandas, por lo cual, resaltó, “nosotros estamos obligados a garantizar la paz y la tranquilidad en el país, y vamos avanzando”.

En ese sentido, dio a conocer que se han reducido los homicidios en 20 por ciento desde 2018; los robos, 50 por ciento; secuestro, casi 80 por ciento, “y la ventaja que tenemos con relación a los otros gobiernos es que antes no había línea divisoria, no había separación entre delincuencia y autoridades, eran lo mismo”, como en el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón.