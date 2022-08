AMLO alista iniciativa de la GN para el 1 de septiembre: Segob

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández adelantó que el próximo 1 de septiembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentará una iniciativa preferente en materia de Guardia Nacional y seguridad pública.

“Se trata de proponer reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a la Guardia Nacional, a la Ley del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, a la Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas de México para garantizar que el eje del proyecto de transformación, es la de dotar de una institución efectiva en los tiempos difíciles que enfrenta México”, explicó.

Durante la reunión Plenaria de Morena reconoció que no va a ser fácil el debate, porque los que no comparten el proyecto van a decir que va la militarización del país, pero aclaró que nada tan alejado de ello, pues no es el objetivo, ya que desde la pasada Legislatura se habría propuesto y se hubiera obtenido, pero ahora el propósito es dotar de un cuerpo de policía que sea capaz de garantizar la seguridad de todos.

El Ejército ha evolucionado y ya no es el de la oscura noche de Tlatelolco, sino que preferencia los derechos humanos.

Adán Augusto dijo que la Guardia Nacional debe estar bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ya que no hay institución más transparente que ella, además que tiene años trabajando por la seguridad de todos los mexicanos. “Pudimos haber presentado una iniciativa antes, pero el Ejecutivo prefirió dotar de este cuerpo policiaco. Ahora se trata de que operativamente se haga viable y consolidarse la Guardia Nacional”, aseveró.

El encargado de la política interior del país señaló que la moratoria constitucional de la oposición es solo el discurso de las minorías, pues cuando hay una mayoría política y preparada, “allá ellos que se queden con su moratoria”, pues Morena debe todos los días seguir trabajando para que se consolide la transformación del país. “Sin duda se está consolidando la cuarta transformación y ustedes -los diputados- son la nueva generación de esa transformación, pues son parte y eje de este proyecto”, agregó.

Por otra parte, dijo en torno a la prisión preventiva oficiosa que si llega a pasar por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y llega a declararse viable, estaría terminando con toda la estrategia de seguridad del país, “pero eso no lo merecen los mexicanos, pues debemos de fortalecer el proyecto de seguridad que encabeza el Presidente de México”, indicó.

