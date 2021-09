AMLO analiza asistir a la ONU en noviembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que analiza la posibilidad de asistir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en noviembre, porque México encabezará la presidencia del Consejo de Seguridad.

“Estoy analizando asistir a Naciones Unidas en noviembre, porque México va a ocupar la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y tanto el secretario Ebrard, como el embajador en Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente, me han sugerido que asista, que sería muy importante, porque México va a ocupar la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, y que no está muy lejos, que podemos ir y regresar”, comentó.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, dio a conocer que, para la celebración de la Sexta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños, que se realizará el próximo sábado.

El canciller Marcelo Ebrard mencionó que hasta el momento tienen confirmada la asistencia de 16 jefes de Estado y de gobierno.

Explicó que la agenda que abordarán incluye un análisis sobre la forma en la que, en la región, se enfrentó la pandemia.

Dijo que se va a revisar la iniciativa de México para concretar la creación de la Agencia Latinoamericana del Espacio y se planteará la creación de un fondo de desastres para América Latina y el Caribe.

López Obrador enfatizó que México tiene una política exterior de puertas abiertas para todas las naciones, por lo que reiteró que a pesar de que se molesten actores políticos como el expresidente Felipe Calderón, ya no es tiempo de hipocresías.

Que viene de invitado el presidente de Cuba, que no le gusta, qué bien que no le guste, fuera máscaras, porque él se entrevistó con Raúl Castro, nada más que son muy hipócritas, entonces ahora estamos viviendo un momento estelar, porque ya no se puede fingir, cada quien en su sitio