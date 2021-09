AMLO invitará a más gobernadores a su gabinete; partidos no pueden amenazarlos, señala

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que seguirá invitando a gobernadores para sumarse a su gabinete y cuestionó las “trabas” que el PRI le quiere poner a Quirino Ordaz Coppel.

Durante la conferencia de prensa matutina, aseveró que el tricolor no debe enojarse porque Ordaz Coppel sea propuesto para un cargo diplomático y que represente al país.

“No va a representar a un partido, no va a renunciar a su militancia, no le estamos pidiendo que renuncie a sus libertades, eso es inmoral, es indigno, cada quien puede tener su manera de pensar, su militancia, sus creencias, y la representación de México en el extranjero no tiene que ver con partidos, es una representación del Estado mexicano, no es nada más del Gobierno o del Ejecutivo, inclusive del Presidente, por eso se requiere la autorización del Senado, representan a la nación”, expresó López Obrador.

AMLO continuará invitando a otros gobernadores a su gabinete

Al ser cuestionado respecto a si invitará a su gabinete al gobernador saliente de Guerrero, Héctor Astudillo, AMLO señaló que continuará con sus invitaciones a otros gobernadores.

“Sí vamos a seguir invitando a participar a otros ciudadanos y ojalá se rectifique esa postura, porque no debe actuarse de esa forma, lo digo respetuosamente, los dirigentes de los partidos cómo van a amenazar a un militante si toma la decisión de ayudar en el desarrollo del país o representar a México en el extranjero". Andrés Manuel López Obrador

Sobre esto continuó: "si fuese algo indebido, una proposición indecorosa, hasta la expulsión, pero se trata de ayudar al país, en este caso, es sabido que no son buenas las relaciones con España y estamos procurando que se mejoren y consideramos que va a ayudar mucho Quirino Ordaz en este propósito, y sí vamos a seguir invitando a otros gobernadores y a otros dirigentes que hayan hecho un buen trabajo”.

EASZ