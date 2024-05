AMLO anuncia gira por 23 estados para izar 'bandera blanca' en sistema de salud

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que del 2 al 14 de septiembre realizará una gira para izar “bandera blanca” en 23 estados adscritos al programa IMSS-Bienestar, con el propósito de dar por concluido el sistema de salud pública “mejor que el de Dinamarca”.

“Vamos comenzar una gira por 23 estados para ir izando banderas blancas, estado por estado, dando por terminado el sistema de salud pública, es decir el plan de salud pública”, detalló AMLO en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Luego de señalar que el 1 de septiembre rinde su último informe de gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México, “del 2 al 14 de septiembre puro salud. Me van a ayudar los comités y todo para demostrarle a los adversarios, los conservadores de que sí vamos a tener un mejor sistema de salud que el de Dinamarca, porque cómo se ríen, nada más que el que ríe al último ríe mejor, y a mi me gustan mucho estos desafíos”, expuso.

AMLO dejó en claro que se garantizará el derecho a la salud en los 23 estados que aceptaron la federalización en dicho rubro, entre ellos Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, entre otros.

“Es un compromiso que vamos a cumplir antes de terminar nuestro mandato. Vamos a dejar establecido un sistema de salud pública de primera, para todo el pueblo, es decir universal. Esto significa atención médica de calidad que se tengan médicos generales, familiares en todos los centros de salud, 11 mil centros de salud, de lunes a domingo”, dijo AMLO.

Añadió que “es garantizar el derecho a la salud, es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a dejar antes de terminar, todo este sistema de salud en 23 estados que aceptaron la federalización, aceptaron que trabajemos juntos con este propósito y vamos avanzando”.

Último informe en el Zócalo

AMLO detalló que ofrecerá su último informe al pueblo de México el próximo 1 de septiembre en el Zócalo capitalino.

“Informe del día 1 de septiembre va a ser en el Zócalo, va a ser el último informe a todo el pueblo de México. Ahí voy a rendir cuentas de todo lo realizado y de lo que considero es fundamental para continuar con la transformación del país”, refirió AMLO.

AMLO también tomó con humor el tuit falso que presuntamente había publicado exvocero presidencial de Vicente Fox, Rubén Aguilar, de que “fuentes” de Palacio Nacional le habían dicho que Beatriz Gutiérrez ya no vivía con él.

“De que ya me voy a divorciar de Beatriz. No, vamos a seguir juntos, pero le pusieron Rubén Aguilar y no. Es falso y qué bueno que lo comprobamos. El viernes salió ese tuit.

“Ella va a continuar con su trabajo, eso sí, es maestra, investigadora y va a seguir y yo voy a lo que me corresponde y entre los dos a cuidar a Jesús que acaba de cumplir 17 años”, finalizó AMLO.

