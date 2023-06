AMLO apoya ‘pacto de paz’ propuesto por madres buscadoras con grupos delincuenciales para frenar violencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre la petición del colectivo Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas de lograr un “pacto de paz” con los cárteles de drogas del país para erradicar la desaparición de personas, sobre lo cual, dijo, “todo lo que signifique no usar la violencia lo apruebo”.

Desde la rueda de prensa matutina de Palacio Nacional, el presidente dijo que aprueba la realización de este acuerdo en tanto éste contribuya a disminuir la violencia en el país, pero que el mismo debe ser “por decisión de los mismos integrantes de estas bandas, ellos deben asumir una responsabilidad y comportarse como buenos días”.

“Ojalá y se lograra la paz, eso es lo que deseamos todos que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones, porque se afecta a todos, hay agresiones entre bandas, hay agresiones que se presentan en contra de fuerzas armadas o de policías estatales, hay enfrentamientos entre organizaciones criminales y fuerzas armadas y policías también y hay pérdida de vidas humanas de gente inocente. La violencia es irracional y vamos a seguir buscando conseguir la paz y si hay una iniciativa de ese tipo, por supuesto que la apoyamos ”, dijo el mandatario.

Madres buscadoras sugieren pacto de paz con grupos delictivos

En sus redes sociales, Delia Quiroa Flores, activista e integrante de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas, dirigió un mensaje a los cárteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, del Golfo, del Noreste, los Zetas Vieja Escuela, los Salazar, Tijuana, de Ciudad Juárez, de los Beltrán Leyva, y de la Familia Michoacana o Caballeros Templarios, a quienes les dice que también son gente que no tuvo oportunidades y por eso sufrió pobreza y discriminación, igual que las víctimas de desaparición y por ello propuso un acuerdo de paz que permita erradicar la desaparición forzada .

Delia Quiroz justifica la actuación de las bandas criminales debido a que los excesos cometidos por las autoridades durante los cateos y detenciones en su contra, “los han obligado a exhibir su fuerza de fuego y combate”.

En este sentido, el presidente subrayó: “cómo no vamos a querer que se termine la violencia. Ayer por ejemplo, 10 miembros de la delincuencia pierden la vida en un enfrentamiento, persecución, volcaduras, y ayer mismo en San Luis Potosí, dos elementos del ejército pierden la vida en una emboscada y otros que están heridos. Todo eso duele mucho, imagínense los que estamos aquí del gabinete de seguridad, primero todo el día recibiendo informes y luego levantándose, apenas tomando el café y ya empieza uno a recibir los reportes”.

Por eso dijo, su gobierno ha buscado combatir las causas de la inseguridad entregando los apoyos de programas sociales y abriendo oportunidades para que los jóvenes no sean cooptados por los delincuentes.

