AMLO ‘apuesta’ por Houston para el campeonato de la Serie Mundial; celebra participación de latinos

El presidente Andrés Manuel López Obrador “apostó” por Houston para que sea el campeón de la Serie Mundial 2023 de las Grandes Ligas del Béisbol.

En sus redes sociales, expresó su respaldo para que repita el campeonato, pese a que señaló que el gobernador de Texas, Greg Abbott “es muy racista”.

Voy Houston para repetir como campeón de la Serie Mundial. Son muchos los texanos de origen mexicano. Como dice el corrido de los Tigres del Norte: "Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó". Además, aunque el gobernador de ese estado es muy racista y antimigrante, en el… pic.twitter.com/nHe4xoNhtZ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 15, 2023

El titular del Ejecutivo federal dijo que más allá de ese racismo, en la novena de Houston juegan hasta seis latinos, cuando picha el mexicano José Urquidy, de quien compartió una foto con él en su publicación.

“Voy Houston para repetir como campeón de la Serie Mundial. Son muchos los texanos de origen mexicano. Como dice el corrido de los Tigres del Norte: ‘Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó’. Además, aunque el gobernador de ese estado es muy racista y antimigrante, en el equipo de béisbol de nueve que juegan, cinco son latinos, a veces seis, cuando entra a pichar nuestro paisano José Urquidy. Nada más no se enojen”, indicó.

Síguenos en Google News.

AM