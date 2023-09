AMLO cuestiona a juez que exoneró a Emilio Lozoya por caso Agronitrogenados

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al juez de control, Gerardo Alarcón López, tras exonerar al exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin del pago de la reparación del daño por el caso Agronitrogenados.

"El juez dice: 'Ya pagó el señor (Alonso) Ancira, pues ya no hay daño qué reparar, entonces no existe ninguna responsabilidad', como no todo es tan complicado en el derecho, cuando es derecho, es cosa nada más que se sepa que el señor Ancira no ha terminado de pagar, debe más de 100 millones de dólares. No sé de dónde sacó la información", cuestionó.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente hizo notar que Alonso Ancira, presidente del consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), no ha terminado de pagar la reparación del daño de 216 millones de dólares por el caso de Agronitrogenados.

Lozoya Austin, detenido en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos procesos ante la justicia por la compra a sobreprecio de Agronitrogenados a Ancira, dueño de AHMSA, a cambio de sobornos.

El segundo caso por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la compañía brasileña Odebrecht durante la campaña de Enrique Peña Nieto (PRI), acusado de usar el dinero para aprobar la reforma que abrió el sector energético a la inversión privada.

Lozoya Austin permanece en prisión por esta segunda demanda. “Es una decisión de un juez exonerar a Emilio Lozoya de un delito, tampoco es de todas las acusaciones, es lo de la venta de la planta de fertilizantes”, aclaró el presidente López Obrador.

