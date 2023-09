AMLO: No cualquiera puede gobernar el país; no es sólo con groserías

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que no cualquiera puede gobernar el país, y lo que se ha visto hasta ahora no tienen futuro sólo porque se dicen groserías.

Sin mencionar por su nombre a la virtual candidata del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, AMLO dijo que hay quienes quieren regresar al contubernio entre el poder económico y lo político.

“Estoy escuchando lo que dicen, de cómo quieren regresar con lo mismo, nada más que no les veo futuro. No creo que la gente vuelva a los tiempos de la corrupción, del influyentismo, del contubernio entre poder económico y poder político, y además no cualquiera pueda gobernar el país.

“Y lo que estoy viendo no es suficiente para lo que se necesita, México merece un mejor destino, no cualquiera, nada más porque dice groserías, no”, sostuvo AMLO en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

AMLO opinó que quien asuma la Presidencia de la República debe tener conocimiento del país, de la historia, las convicciones y amor al pueblo, sin embargo, no existe entre quienes buscan ese cargo.

“Ya no es el tiempo de que los medios introducían al mercado a cualquier persona como se introduce un producto chatarra, un detergente con mucha posibilidad, no, ya no es así, no es cualquier cosa”, sostuvo AMLO.

AMLO insistió que hay quienes no quieren la transformación, como aquellos que aspiran a representar a las minorías, porque eso es, “que regresen por sus fueros los que antes se sentían los dueños de México pues el país estaba en manos de una minoría, era una república simulada, era una oligarquía con fachada de democracia”.