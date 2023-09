Xóchitl ofrece abrir puertas de Palacio; ni disfrazándose regresarán: AMLO

Tras lanzar un ofrecimiento para abrir las puertas de Palacio Nacional a la ciudadanía, la responsable de construir el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, convocó a lograr “una hazaña ciudadana” para ganar los comicios federales y locales del 2024 y corregir el rumbo del país.

Después de que se concluyó el proceso interno, en el que los demás aspirantes de la oposición fueron declinando para favorecer a la senadora panista, ayer se realizó un evento en la Ciudad de México en el que se confirmó la candidatura presidencial de Gálvez Ruiz.

Desde el Ángel de la Independencia, donde, de acuerdo con los organizadores, asistieron 40 mil personas, la nueva representante del frente opositor fue ungida en su cargo y recibió la constancia que la acredita, por parte de María Teresa González Luna, comisionada del comité organizador del Frente Amplio.

Tras el nombramiento, Gálvez Ruiz expresó que aceptaba con orgullo el honor de coordinar los esfuerzos de todos los partidos opositores.

Vamos a incluir a todos los de buena fe que se quieran sumar a esta lucha; yo no tengo formalmente un partido, no tengo filias ni fobias, soy políticamente daltónica, sólo veo un color, el color de México; por eso, en el frente vamos a incluir a todos y todas, porque los necesito a todos

Xóchitl Gálvez, Senadora del PAN y coordinadora del FAM

“Que se oiga fuerte y claro: aquí está la oposición. En muy poco tiempo le dimos la vuelta al pesimismo. Me lo dicen en las calles, me lo dicen en las plazas. Juntos recuperaremos la esperanza y hoy estoy muy contenta, decidida y llena de esperanza; yo, Xóchitl Gálvez, de origen Ñähñu, acepto con gran orgullo el honor de coordinar los esfuerzos del Frente Amplio por México”, declaró.

“Yo quiero una nueva independencia, sin palabras de odio desde Palacio Nacional; les vengo a convocar a un gobierno que no discrimine a ningún mexicano, les vengo a convocar a una hazaña ciudadana, a un gobierno por la gente y desde la gente. La independencia es la libertad. Quiero un México libre del miedo que provoca el crimen. Quiero un México donde ser mujer no sea una desventaja.

“Quiero un México libre de ataduras para quien se esfuerza y se levanta en la mañana no sólo a hablar, sino a chambear, como mi querida Elsa, que se levanta todos los días para sacar a sus hijos adelante. Quiero un México libre para el mérito, miles de mexicanos quieren estar libres, independientemente de la mordida de un funcionario o de la extorsión de un delincuente”, manifestó.

Entre gritos de “¡presidenta, presidenta!”, la senadora panista subrayó que, para corregir el rumbo del país, están obligados a ganar no sólo las elecciones presidenciales del próximo año, sino también las gubernaturas, los congresos estatales y las alcaldías que estarán en juego.

Cientos marcharon en Oaxaca, mostrando su apoyo a la panista, ayer. Foto: Cuartoscuro

“La meta es muy clara: vamos a abrir las puertas de Palacio Nacional, lleva cinco años cerrada; la cerraron con mentiras, con insultos, con odio; las cerraron para todos los que no piensan como ellos, no sólo me las cerraron a mí, a todos. La abriremos con la verdad, con la esperanza, porque la esperanza ya cambió de manos, la esperanza ahora es nuestra, México merece más, vamos a hacer de México un país sin límites”, expresó ante los miles de simpatizantes que la acompañaron.

Resaltó que, a diferencia de los aspirantes oficialistas que presumen espectaculares, bardas y acarreos, ella llegó a esta posición con el respaldo de más de dos millones de ciudadanos y con la disposición del PAN, PRI y PRD de unirse por un bien superior.

Por ello, acompañada por los líderes de las tres fuerzas políticas, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, así como por su coordinador, Santiago Creel, miembros del Comité organizador del Frente Amplio, e invitados especiales, como Ceci Flores, de las madres buscadoras, la política hidalguense remarcó que no van a seguir dividiendo a México ni recurrirán al insulto ni a la descalificación.

Además, la senadora del blanquiazul recordó su regla de oro para su equipo: “Ni huevones ni rateros ni pend...”, y remarcó que, como política, ella es “daltónica”, por lo que prometió que escuchará y atenderá a todos.

“Vamos a incluir a todos los de buena fe que se quieran sumar a esta lucha. Yo no tengo formalmente un partido, no tengo filias ni fobias, soy políticamente daltónica: sólo veo un color, el color de México; por eso, en el frente vamos a incluir a todos y todas, porque los necesito a todos”, dijo.

Simpatizantes de la senadora salieron a festejar en calles de Morelos, ayer. Foto: Especial

En ese sentido, aseguró que respetará a todos los grupos sociales que han sido despreciados durante el actual Gobierno: “Respetaré a las madres buscadoras, a los papás de los niños enfermos, a los abuelos que claman atención y cuidado, a los ambientalistas que exigen respeto a la tierra, a los científicos y académicos ninguneados, a los estudiantes que quieren progresar, a los migrantes mexicanos que viven en el extranjero y a los que pasan por nuestro país, cuentan y contarán conmigo.

“Respetaré a los doctores y enfermeras, a nuestros policías, a los maestros y maestras, a nuestros soldados y marinos; ustedes son los verdaderos héroes de la patria, cuentan y contarán conmigo. Respetaré a los periodistas —muchas gracias por su trabajo, es fundamental para nuestra democracia—, como la clase media, los aspiracionistas, las mujeres, los ambientalistas, los científicos, los académicos, entre otros”, declaró.

Señaló que desde el Ángel de la Independencia buscarán iniciar “la verdadera y moderna independencia”, que incluye escuelas libres de fanatismo y superstición, hospitales públicos con medicinas, seguridad pública, crédito público, calles públicas.

“Vengo a convocarlos, como dice nuestro himno nacional, a lidiar con valor y, sobre todo, lidiar con amor. Quienes dijeron que juntos harían historia acabaron en pandilla; están juntos, pero no hicieron historia, porque la historia no se hace dividiendo, inculcando el odio entre los mexicanos, sino sumando; no se hace en la discordia, sino en la reconciliación”, enfatizó.

Para dejar claro que, si ella gana, no representa que promoverá la desaparición de los programas sociales, Gálvez precisó: “Si algo se hizo mal en el pasado, lo reconoceré; si algo se hizo bien, lo defenderé; y si algo se está haciendo bien hoy, también seré honesta y lo diré. Soy ingeniera y para mí los problemas no se arreglan con ideología, los problemas se arreglan con soluciones”.

Corruptos no van a regresar, dice AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, aunque los corruptos quieran regresar al poder y se disfracen y quieran engañar, ya no van a regresar.

Al encabezar la inauguración del Bulevar Luis Donaldo Colosio y del Distribuidor Aeropuerto, en Cancún, el mandatario federal recordó que ya está en el último año de su sexenio, pero aseguró que, como trabaja el doble, es como si todavía le faltaran dos años.

“Vamos a dejar al 100 el sistema de salud pública y no se va a cobrar atención médica; van a tener los centros de salud, los hospitales, todos los medicamentos; vamos a tener todos los especialistas; se van a hacer estudios, intervenciones quirúrgicas y todo gratuito, porque la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo, y lo vamos a dejar establecido. Me falta poco tiempo, pero como yo estoy acostumbrado a trabajar no ocho, sino 16 horas diarias, pues me faltan como dos años todavía”, expresó.

Ante este comentario, los asistentes al evento comenzaron a gritar: “¡Seis años más, seis años más!”, ante lo que el Presidente de la República reiteró que, como maderista, está en contra de la reelección.

“No, eso no, porque soy maderista; ‘sufragio efectivo, no reelección’. Pero no hay nada que temer. Ya este pueblo se echó a andar, el pueblo es mucha pieza. Ya cambió la mentalidad del pueblo”, dijo.

En ese contexto, el titular del Ejecutivo federal aprovechó para mencionar que no existe oportunidad para que regresen al poder los corruptos: “¿Ustedes creen que van a regresar los corruptos? Estoy a punto de hacer una señal de Campeche: ‘Toma tu Champotón’. Ya no, ni disfrazándose, ahí, queriendo engañar. No, esto ya es otra realidad”, subrayó.

López Obrador reiteró que se mantendrá vigilante de las obras que se desarrollan en el sureste mexicano, por lo que continuará visitando la zona cada 15 días, para supervisar personalmente todos los trabajos y evitar anomalías.

“Ya ustedes seguramente se han dado cuenta, no se hacen actos, porque son trabajos de supervisión. Ando vigilando de que cumplamos, que queden bien las obras, cuidando el medio ambiente, porque hay unos pseudoambientalistas corruptos que usan esa bandera, ¿saben para qué? Para sacar moches. Están acostumbrados a chantajear y a sacar dinero, pero con nosotros se amuelan”, enfatizó.

En su discurso, el titular del Ejecutivo federal resaltó el hecho de que durante su administración están sacando adelante el sureste mexicano. “Nosotros tenemos una deuda con Cancún que apenas vamos a empezar a pagar. Le debemos mucho a Cancún, por cómo vino la gente y sólo aquí había trabajo. Con este modelo de Cancún es que estamos ahora proyectando el futuro del sureste”, indicó.

Tras reafirmar el compromiso de concluir en marzo el puente vehicular Nichupté, el primer mandatario agradeció a Cemex, empresa a cargo de las obras.