Regreso a clases: ¿Por qué es importante mandar un desayuno a los niños?

A veces porque se nos pegaron las cobijas o por las prisas, olvidamos preparar un alimento para que nuestros pequeños puedan desayunar en el recreo y muchos niños no comen nada hasta que llegan a su casa, lo que afecta el nivel de atención a la hora de aprender.

Y de seguro pensarás: yo le doy dinero a mi hijo o hija para que se compre algo en la cooperativa de la escuela. Aunque es una solución para que los niños no pasen hambre, igual no es recomendable porque suelen comprar comida no tan nutritiva.

Según explica la Secretaria de Salud "el refrigerio escolar preparado con alimentos naturales y nutritivos contribuye a elevar el nivel de atención durante las horas de clase; en cambio, los productos ultra procesados como cereales de caja y galletas están asociados con hiperactividad".

¿Por qué es importante enviar desayuno para el recreo? Foto: OEM

Las diferentes ediciones de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) muestran que la obesidad infantil ha ido incrementando; hasta 80 por ciento de estudiantes consume bebidas azucaradas en gran proporción y menos de la mitad come la ración adecuada de verduras.

Dieta de la Milpa, una opción saludable para los niños

La Secretaría de Salud recomienda como base de la alimentación la llamada Dieta de la Milpa, un modelo basado en la cultura y características regionales del país que es saludable para las personas y amigable con el medio ambiente.

La Dieta de la Milpa promueve el consumo diario de verduras y hortalizas, en la mayor cantidad posible en todas las comidas: calabaza, nopales, quelites, verdolagas, romeritos, huazontle, jitomate, tomate, pimiento, chayote, berros, huitlacoche y hongos, entre otros; seguida de las frutas completas sin azúcar adicional, así como los cereales integrales.

Lunch Foto: Adobe Stock

Lo anterior lo informó la jefa de la División de Nutriología Clínica del Hospital General “Dr. Manuel Gea González” de la Secretaría de Salud, Angélica León Téllez-Girón, quien además, indicó que "los productos ultraprocesados no deben incluirse en el refrigerio escolar, ya que solo contienen las llamadas 'calorías vacías' que no aportan las vitaminas y los minerales presentes en verduras, frutas y cereales integrales".

Con motivo del inicio del ciclo escolar 2023-2024, la especialista señaló que las y los escolares deben recibir alimentos adecuados y no saltarse el desayuno, por todos los beneficios que proporciona, ya que mejora la salud, la concentración, la atención y el aprendizaje.

puedes leer Adolescentes con obesidad severa recurren a cirugías y nuevos medicamentos

Ejemplos de desayunos saludables

Angélica León explicó que un desayuno equilibrado puede ser medio mollete, medio sándwich, dos quesadillas chicas o un vaso pequeño de yogurt con cereal integral, acompañado de una fuente de proteína como queso, pollo o frijoles. Además, este tipo de alimentación aporta la energía suficiente hasta la hora del refrigerio en la escuela.

Recomendó a quienes preparan los alimentos planear el menú de toda la semana, involucrar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con base en lo que más le gusta para favorecer la adecuada selección y evitar las bebidas azucaradas, como refrescos o jugos, ya que representan un aporte muy alto de azúcar.

Los alimentos adecuados y no saltarse el desayuno ayudan a mejorar la salud, la concentración, la atención y el aprendizaje.de los pequeños. Foto: CIEC

La especialista resaltó que el cambio hacia una dieta saludable desde la niñez involucra al padre y la madre, así como a las personas cuidadoras para romper hábitos alimenticios perjudiciales. En el seno familiar, las personas adultas son ejemplo para infantes, adolescentes y jóvenes en todos los aspectos de la vida, que incluyen el patrón de alimentación, indicó.

Precisó la necesidad de estructurar cinco tiempos de comida en el menú de los infantes, es decir, desayuno, comida, cena o merienda y dos colaciones; esto incluye el refrigerio, coloquialmente conocido como lunch para el receso escolar.

Del total de nutrientes que el organismo necesita a lo largo del día, entre 20 y 25 por ciento los debe proveer el desayuno; 30 por ciento, la comida; de 20 a 25 por ciento la cena y, el resto, las colaciones.

El desayuna aporta el 25% de los nutrientes que necesita el cuerpo durante el día. Foto: Especial

En general, añadió, la población escolar registra baja ingesta de fibra, fruta y verdura. Lo ideal es que durante el día coman tres tazas de verdura y al menos dos frutas picadas o enteras, depende del tipo, pero no en forma de jugo, para aprovechar la fibra. En la semana deben consumir verduras de todos los colores: roja, verde, amarilla, naranja.

Síguenos en Google News

DAN