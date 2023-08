Regreso a clases: Sácate un 10 en el lunch con el MEJOR pan, frijoles y jamón para un sándwich según Profeco

El regreso a clases llegó y este lunes 28 de agosto millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria volvieron a las aulas . Un regreso a “la normalidad” que trajo consigo nuevas presiones: las tareas, el tráfico y, por supuesto, armar un “lunch” de calidad para que los niños vayan bien alimentados.

Así, la preocupación por comprar sólo productos de calidad para darle los mejores alimentos a los estudiantes volvió a la vida de cientos de personas. Por ello, los supermercados están nuevamente abarrotados por padres y madres de familia en busca de conseguir, también, los mejores precios.

Sin embargo, para ello, como lo ha hecho con la lista de útiles escolares, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) está apoyando a los compradores con análisis rigurosos de los mejores productos en el mercado. De esta forma, los padres y madres podrán saber cuáles son los mejores alimentos para “sacarse un 10” con el lunch de sus hijos en este regreso a clases.

Un sandwich o una torta son la mejor opción para el lunch escolar. Foto: Adobe Stock

Estos son el mejor pan, jamón, queso y frijoles para el sándwich de tus hijos, según Profeco

Como muchos productos en el mercado, Profeco ha analizado las diferentes marcas de pan, frijoles, jamón y queso que se ofertan en los anaqueles de tu “super” favorito. Así, podrás decidir cuáles son los mejores para armar el “lunch” este regreso a clases.

Jamón, la base de todo

En 2020, Profeco realizó un estudio a 44 diferentes marcas de jamón, en el cual concluyó que el Peñaranda es el más saludable, pues cuenta con menor porcentaje de sodio. Sin embargo, también es uno de los más costosos, siendo ese año su valor de 62 pesos por 100 gramos.

Asimismo, Profeco detectó irregularidades en otras marcas, como Lala Plenia, el cual advirtió que no especifica en la etiqueta el porcentaje de soya adicionada, o Parma Campestre, el cual no cumple con la categoría de “fino” con la cual se promociona pues, señaló, cuenta con fécula que no corresponde a la misma.

Queso, un infaltable

En el caso del queso panela, la marca con mejor calificación de Profeco fue NocheBuena, por el mismo motivo que el jamón: contar con menor porcentaje de sodio por cada 100 gramos de producto.

También, algunas marcas que presentaron irregularidades fueron Aguascalientes Queso Fresco, Los Pioneros de la V del Mu y Great Value Queso Panela Light Reducido, sobre los cuales advirtió que tienden al deterioro a causa de que superan los límites máximos de presencia de hongos y levaduras.

El lunch escolar puede ser delicioso y saludable. Foto: Adobe Stock

Pan blanco, el alma del sándwich

Por otro lado, el mejor pan blanco para preparar un sándwich de acuerdo con Profeco es el Wonder Cero Cero, pues contiene la menor cantidad de sodio en dos rebanadas en comparación con sus competidores.

Otras marcas “aprobadas” por la dependencia fueron Aurrera Pan Integral, Pan Europeo-pan negro, Soriana Pan integral y Wonder Pan con linaza.

Por el contrario, las marcas de pan “reprobadas” por Profeco por no justificar el uso de leyendas como “alto en fibra”, “enriquecido con vitaminas”, entre otras fueron: Pan Europeo-pan de salvado integral, Fiiller pan blanco, Canadian Bagels, Soriana pan blanco y Nature’s Own.

Frijoles, fuente de proteína

Finalmente, los mejores frijoles para el sándwich o la torta del “lunch” escolar según Profeco son los refritos de marca La Sierra, pues, al igual que los anteriores productos, son los que presentan menor cantidad de sodio por cada 100 gramos.

Asimismo, para quienes gusten de productos bajos en grasa, Profeco validó que los que cumplen con esta característica son los Isadora y La Sierra bayos.

Por otro lado, las marcas que recomendó evitar fueron los bayos La Morena, seguido de los bayos refritos y negros enteros Isadora, pues advirtió que su cantidad de sodio es alta.

