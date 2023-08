Regreso a clases: 6 consejos para ahorrar y aprovechar tu presupuesto al máximo

El regreso a clases en prescolar, primaria y secundaria está en cuenta regresiva y, con ello, las compras de última hora para cumplir con los requerimientos que piden las escuelas.

Para el próximo ciclo escolar se prevé que, tan sólo en uniformes y útiles escolares, se destine un presupuesto de siete mil pesos por cada menor, según datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

“Para evitar un panorama adverso o de sobreendeudamiento durante este regreso a clases, es recomendable que las familias ahorren o destinen un presupuesto que no rebase 20 por ciento del total de sus ingresos , a fin de evitar que otros rubros imprescindibles como la alimentación, vivienda o transporte se vean afectados y se generen deudas muy complejas de liquidar”, señaló Alan Ramírez Flores, CEO de Coperva, startup de servicios de atención al cliente y cobranza.

De acuerdo con Coperva, para evitar que los gastos del regreso a clases afecten de manera significativa las finanzas de las familias, es importante tomar en consideración las siguientes recomendaciones:

1. Realiza compras anticipadas

Para ahorrar dinero una estrategia infalible pueden ser las compras anticipadas, ya que mientras más se acerca el regreso a clases los precios de los útiles suelen incrementarse ; por el contrario, durante el ciclo escolar, los costos de diversos productos se mantienen estables.

En algunas ocasiones este tipo de compras pueden realizarse aún sin tener a la mano la lista oficial de útiles escolares, ya que existen productos como lápices, plumas, colores y mochilas que se ocupan sin importar el grado escolar.

2. Ahorra

Aunque parece algo lógico, destinar una parte del presupuesto familiar al ahorro durante un ciclo escolar contribuye a tener un mejor control de gastos. No existe un lapso determinado ni un monto exacto que debe reunirse; sin embargo, es recomendable reunir recursos por lo menos durante tres meses a fin de contar con liquidez al momento de completar la lista de útiles.

Según datos de la Anpec, el próximo regreso a clases podría ser uno de los más complicados de los últimos 25 años , ya que el material escolar encareció hasta en 30 por ciento.

Millones de niños de educación básica volverán a clases. Foto: Cuartoscuro/ Mireya Novo

leer más Regreso a Clases: Estas son algunas recomendaciones para que no llegues tarde por el tráfico

3. Arma un presupuesto y revisa opciones de pago

El presupuesto es clave para tener bajo control las compras del regreso a clases. No obstante, es importante considerar las herramientas financieras con las que se cuenta como tarjetas de crédito y las opciones de pago que ofrecen los comercios, así se tiene claro cuánto se va a pagar y de qué forma.

4. Compara precios, aprovecha descuentos y promociones

Antes de comprar cualquier artículo es importante comparar precios en diferentes tiendas físicas y en línea, así como considerar las promociones, para aprovechar la mejor oferta.

5. Reutiliza

Al finalizar un ciclo escolar, si se cuenta con materiales o útiles que están en buen estado es preferible reutilizarlos en lugar de adquirir nuevos insumos. Esta estrategia es una práctica sostenible que además impacta de forma positiva en las finanzas de la familia.

6. Evita compras compulsivas

Para inhibir gastos innecesarios es importante no comprar útiles escolares ajenos a la lista que los colegios entregan año tras año. “A veces las promociones y descuentos pueden nublar nuestro juicio por lo que es importante no dejarse llevar por una oferta atractiva, si el producto no es indispensable. Una debida planificación contribuye a evitar tomar decisiones impulsivas y comprar solo lo necesario”, advierte el CEO de Coperva.

Síguenos en Google News.

AM