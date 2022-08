AMLO asegura que si no hubiera ganado la presidencia el país estaría “ingobernable”

El titular del Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador aseguró que si Morena no hubiera ganado la presidencia de la República el país estaría en completa ingobernabilidad.

Agregó que gracias a que puso en marcha programas del Bienestar, se logró revertir el grave deterioro económico que sufrían las familias y por primera ocasión hubo una recuperación del salario como nunca en 40 años.

“Quisiéramos más, pero ha habido aumentos al salario como nunca en los últimos 40 años; por los programas de Bienestar y por las remesas. Eso que va abajo es lo que nos da tranquilidad, estabilidad, gobernabilidad. Si le siguiéramos, no lo íbamos a hacer nosotros, pero si nosotros no hubiésemos ganado y hubiese continuado más de lo mismo, y todos los apoyos arriba, como lo hacían, ahí sí que el país estaría en completa ingobernabilidad; pero no, la gente quiere salir adelante, tiene esperanzas, y quiero hacerlo pacíficamente. Y vamos bien, bien, a pesar de que nos ha tocado enfrentar la pandemia, esta crisis económica por la guerra en Ucrania, y vamos adelante”, destacó.

El Presidente criticó que en Estados Unidos, legisladores utilicen el tema migrante para obtener votos, incluso enfatizó que quienes maltraten a los migrantes no obtendrán el apoyo popular en las urnas.

“Entonces, no podemos permitir quedarnos callados; desde luego, respetuosamente. Pero ya no queremos que agarren el tema migrante, el tema mexicano para sacar votos o pretender sacar votos, porque también ya eso le cae mal a la gente en Estados Unidos”, abundó López Obrador.

FBPT