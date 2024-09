AMLO asegura que no pierde la fe de encontrar a normalistas de Ayotzinapa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció este lunes que "hay muchos intereses que ya no quieren que se encuentren a los jóvenes" de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014, sin embargo, dijo "no pierdo la fe" de que todavía se puedan localizar a 28 días de terminar su mandato.

A 24 días de cumplirse el décimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos", AMLO señaló que está entre sus facultades ofrecer recompensas para quienes entreguen información real que pueda llevar al sitio donde están las víctimas.

"Tengo facultades para otorgar recompensas y ayudar a quienes nos den información. Si nos dan información y encontramos a los jóvenes, el que de la información va a tener recompensa, protección y nuestro reconocimiento. Por eso no pierdo la fe de que todavía en estos días podamos hacer algo, (pero) hay muchos intereses que ya no quieren que se encuentren a los jóvenes", afirmó.

Dio a conocer que esta tarde sostendrá una reunión con integrantes de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, porque se tiene que ir avanzando en la investigación. "Todo lo que sea información para encontrar a los jóvenes le estamos dando prioridad. Desde siempre, es lo más importante", planteó.

Caso Israel Vallarta

Al referirse al caso Israel Vallarta, el mandatario federal anticipó que podría indultarlo, ante la injusticia que se cometió en su contra al ser preso hace varios años, acusado de presunto secuestro junto con miembros de la banda de "Los Zodiaco", durante el montaje del exsecretario de Seguridad federal, Genaro García Luna.

"Hemos hecho todos los trámites en el Poder Judicial, lo que queremos es que lo sentencien para que, de acuerdo a mis facultades, podamos indultarlo, lo puedo hacer, siempre y cuando se tenga una sentencia", mencionó.

Estableció que la "mayor injusticia" en este asunto es que como en muchos otros, el Poder Judicial no ha dictadlo sentencia.

"Esa es otra violación flagrante a la Constitución, no hay justicia rápida, expedita en nuestro país, por eso la necesidad de los cambios", insistió.

Declaró que en lo que resta de su sexenio continuará analizando la situación de Israel Vallarta, a pesar del poco tiempo que le queda al frente de la Presidencia de la República.

"Si no, estoy seguro que este asunto va a resolverse, porque es una injusticia, no es posible eso. ¿Qué pasó con la compañera que fue acusada de lo mismo en el montaje que hicieron, la señora Florence Cassez? Ahí, pues de una u otra forma ayudó mucho que haya intervenido el (ex) presidente de Francia, (Nicolás) Sarkozy. Entonces, nosotros vamos a seguir viendo este tema", concluyó.

LMCT