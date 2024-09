AMLO pide tener “mucho cuidado” en anulación de triunfo de Alessandra Rojo en la Cuauhtémoc

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió tener mucho cuidado en el proceso de nulidad de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc por violencia política de género en contra de la morenista Caty Monreal, y esperar que otras instancias resuelvan el tema de fondo.

"Pienso que hay otras instancias, pienso que esto no está concluido, y debe de tenerse cuidado (...) El tema de violaciones por agravios de género, hay que verlo eso con mucho cuidado, yo fui acusado de eso, y nunca le he faltado el respeto a una mujer, y me acusó la candidata Xóchitl Gálvez y no procedió”, aseguró.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, AMLO llamó a los magistrados que resolverán la impugnación en la alcaldía Cuauhtémoc a actuar y resolver sin presiones de ninguna índole, con apego a la ley en la materia.

La aliancista Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) confía que Sala Regional validará su triunfo en @AlcCuauhtemocMx; rechaza violencia política de género en contra de Catalina Monreal (@catymonreal_)https://t.co/v3LTzsaq9j — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 2, 2024

Enfatizó que consejeros del INE y del Tribunal Electoral han recibido presiones y amenazas, y que pese a ello resolvieron con apego a la Constitución, con apego a la ley de la materia, aplicando el criterio de que "la libertad no se implora sino que se conquista", como debe ser el actuar de los verdaderos jueces.

“Hay que ver bien las cosas”

Cuestionado sobre la decisión del Tribunal Electoral de la Ciudad de México de anular los comicios del pasado 2 junio donde resultó ganadora la abanderada del PAN, PRI y PRD, Alessandra Rojo de la Vega, insistió en esperar lo que resuelvan otras instancias para evitar conjeturas.

"Hay que ver bien las cosas, a fondo, y qué bueno que existen otras instancias, para que no se piense que nosotros queremos la ley del embudo, que nada más lo que buscamos es que las leyes nos beneficien a nosotros, no estamos acostumbrados a eso”, subrayó.

El Presidente reiteró que "hay que esperar a que las instancias correspondientes resuelvan sobre este asunto, y que no se preste a especulaciones, a conjeturas, y a esperar a que (resuelvan) los magistrados, sin presión de ninguna índole, como lo hicieron últimamente", expuso.

Alessandra Rojo de la Vega llama a realizar concentración en la Diana Cazadora. Foto: Cuartoscuro

Recordó que fue acusado de violencia política en razón de género por la entonces candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, luego de asegurar que nunca le ha faltado al respeto a una mujer. "Me acusó la candidata Xóchitl y no procedió", agregó.

El sábado 31 de agosto, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México anuló la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, con dos votos a favor, dos en contra y el voto de calidad del magistrado Armando Ambriz.

