AMLO asegura que ya tiene los nombres de los que van a renunciar; se van como 8, adelanta

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que “se van como ocho” de su gabinete para participar en los comicios que se celebrarán en 2024.

Durante la conferencia matutina se refirió a la reunión que sostuvo con los miembros de su gabinete el martes, para conocer quiénes se mantendrán en su cargo.

“Cien fueron los que se reunieron y creo que se van como ocho”, dijo ante las preguntas sobre las renuncias de su equipo.

El titular del Ejecutivo federal aseguró que en todos los casos en los que habrá renuncias de su gabinete “hay relevo”.

“La mayoría se va a quedar (...). Hay otros que decidieron participar para ser los coordinadores de la defensa de la transformación”, indicó.

"Yo ya tengo los nombres para que en su momento ellos mismo lo apuntaron y ya estamos preparados y los que se van son gente de primera y los que se quedan también".

López Obrador también se refirió a la reunión que sostuvo con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y resaltó que “conversamos muy bien”.

“Ayer que recibí a las consejeras y consejeros del INE conversamos muy bien y el propósito es que no se simule, que no se utilice la democracia como pantalla y tengamos una oligarquía, el gobierno de los ricos y que el pueblo no exista. Ayer puse (en redes sociales) nunca más cratos, poder, sin demos, sin pueblo”, declaró.