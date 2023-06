AMLO avala designación de Martí Batres al frente de la CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su beneplácito para que Martí Batres se quede al frente del Gobierno de la Ciudad de México, tras la salida de Claudia Sheinbaum.

Resaltó la honestidad y la experiencia del secretario de Gobierno capitalino, porque señaló que lo primordial es que los habitantes de la ciudad “podamos vivir seguros y que quien gobierne esté al servicio del pueblo”.

“Muy bien, Martí, una gente honesta, eso es muy importante, siempre lo subrayo, honesta, un hombre con principios, con ideales, viene de una familia que ha luchado siempre por la justicia, su papá, toda su familia y con experiencia.

“Yo fui con mucho orgullo, el primer presidente de Morena, cuando fundamos esa organización, millones de mexicanos, mujeres y hombres de todas las clases sociales, de todas las religiones, creyentes, no creyentes, indígenas, campesinos, obreros, empresarios, científicos, intelectuales, periodistas, así se fundó, y el segundo presidente fue Martí, de Morena, pero además conoce muy bien la problemática en la Ciudad de México, va a darle continuidad al proceso iniciado en la Ciudad de México, eso es una garantía”, afirmó.

El mandatario dijo que no cualquiera puede gobernar la Ciudad de México, por las dificultades que implica y recordó que él se enfrentó a múltiples desafíos cuando fungió como Jefe de Gobierno capitalino.

“No cualquiera, la ciudad tiene sus dificultades, hay que estar pendiente. Yo, cuando terminé, y lo pueden constatar en mi último informe y lo último que puse fue agradecer a la suerte, al creador, a la gente, que no tuve temblores en mi tiempo; choque de trenes, un accidente en el Tren de Xochimilco a Tasqueña, Tren Ligero; no tuve motines, que imagínense, en ese entonces eran como 24 o 25 mil reclusos, tuvimos que hacer en ese entonces dos reclusorios nuevos, porque había hacinamiento, no inundaciones, no represión”, comentó.

Al cierre de su conferencia matutina puso el énfasis en que quien se encargue de la capital del país requiere estar velando todo el tiempo, y dijo que él tuvo el reto de reducir la incidencia delictiva.

“La violencia, una de las cosas que se logró es que se redujo la incidencia delictiva de cinco asesinatos diarios, en promedio, a dos en la gran Ciudad de México, fue un gran avance, pero todo eso requiere de estar velando, aquí sí gobernar es velar, o sea, no cualquiera, es muy complicado, muy difícil, entonces Martí tiene capacidad para eso y le deseo que le vaya muy bien”, declaró.

