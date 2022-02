AMLO pide a papás de normalistas hablar con ellos para evitar protestas violentas; no somos represores, afirma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa que ayuden a frenar las protestas de violencia, pues aseguró que su gobierno no será represor, pero que tampoco permitirá que se continúe con la toma de casetas.

“Nosotros no somos represores; se tomó la decisión de que no se tomen las casetas porque ya era una situación insoportable; la Guardia Nacional actuó con mucha responsabilidad, sin armas; salieron muchos heridos, pero no se puede actuar de esa forma”, resaltó AMLO.

En conferencia de prensa, no descartó que pudieran haber grupos infiltrados en las manifestaciones, ya que además, dijo, se trata de una zona donde permea la delincuencia organizada.

Además, López Obrador indicó que estas acciones podrían hacer “juego a la derecha” y al conservadurismo.

“Porque los conservadores quisieran que o se diera una desgracia para echarle la culpa a los jóvenes o que el gobierno los reprimiera, porque están como zopilotes; los jóvenes son muy inteligentes y no tiene por qué tocarse los extremos, nada de extremismos”, resaltó el mandatario.

Por ello, López Obrador exhortó a los estudiantes de Ayotzinapa a que mantengan el diálogo y frenen las acciones violentas.

“Yo quiero hacer un llamado a los muchachos de la Normal de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma porque afectan y ponen en riesgo la vida de otras personas. El revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales no es por la destrucción, no puede haber rebelde sin causa”, aclaró.

Esto tras los enfrentamientos entre los estudiantes y elementos de la Guardia Nacional en la Autopista del Sol, donde los jóvenes lanzaron un tráiler contra una caseta y donde se reportaron más de 20 heridos durante los hechos.

"Es muy lamentable lo que sucedió, fue muy grave porque pudo haber una tragedia, muchos muertos, se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una caseta, en un edificio de turismo y eso lo detuvo porque habían puestos de comerciantes e iban a perder la vida muchos, muy lamentable esto”, expresó AMLO.

El Presidente abundó que ya se realiza una investigación sobre el caso e agregó que si los jóvenes toman las casetas por dinero pueden acceder a las becas que ofrece su gobierno.

