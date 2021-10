AMLO, Monreal, Ebrard, oposición... suman rechazo a salida de Lozoya

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como legal, pero inmoral que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, haya asistido a departir a un restaurante de lujo donde fue fotografiado el fin de semana.

“Yo creo que es legal, pero es inmoral el que se den estas cosas, es una imprudencia, para decir lo menos, un acto de provocación, porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido”, manifestó.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, aseguró que fue una imprudencia y un acto de provocación, porque Lozoya está como testigo protegido de actos de corrupción que afectaron a México que ha documentado el propio exfuncionario.

Presidente de México

“Una gente que está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produce en el sexenio anterior, incluso desde (Felipe) Calderón. Todos estos negocios con empresas extranjeras, lo de Odedbrecht, dio a conocer como a cambio de contrato entregó dinero para campañas políticas.

“Ojalá que la Fiscalía (General de la República) informe sobre este caso. Yo tengo confianza en el fiscal Alejandro Gertz Manero”, expresó López Obrador, quien deseó que el caso se resuelva a la brevedad y se informe sobre todo este proceso para que se haga justicia.

Pidió que se le dé el mismo peso a la transparencia que al debido proceso, pues todo se maneja en sigilo cuando son cosas de interés público, por lo que pidió que se informe cómo va el caso Odebrecht y la planta de fertilizantes que se compró a sobreprecio.

Desde luego que es muy chocante ver esa imagen, por no decir peor, pero a nivel internacional lo que cuenta es el reconocimiento al Presidente y a su gobierno en la lucha contra la corrupción. Yo no creo que esté en duda eso, si no, no lo escucharían Marcelo Ebrard

Secretario de Relaciones Exteriores

“Esto es exactamente lo opuesto a lo que decía Antonio Ortiz Mena, ‘hacer negocios con utilidades razonables’, estos parecía que no tenían llenadera, o parece, porque todavía quieren seguir y amagan con regresar, nomás que ya no van a poder lograrlo, pero bueno ojalá que la fiscalía informe”, dijo.

Descartan afectación. Por separado, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, reconoció que las fotografías de Emilio Lozoya en un restaurante de las Lomas de Chapultepec resultan “chocantes”. Sin embargo, rechazó emitir una calificación sobre el trabajo que realiza la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la conferencia de prensa que ofreció junto con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, descartó que el caso de Lozoya afecte la imagen del Gobierno de México.

Los testigos protegidos tienen que someterse a un estatus diferente y deben actuar con prudencia y con mucha cautela por el papel tan delicado en el que se encuentran. El fiscal general, hasta este momento en el Senado, tiene un voto de confianza Ricardo Monreal

Líder de senadores de Morena

En su oportunidad, el también líder de senadores de Morena, Ricardo Monreal, consideró que a los testigos de casos judiciales, como Emilio Lozoya, no se les debe permitir que tengan una “libertad tan amplia” como para estar en lugares de recreación, y menos públicamente expuestos.

“Los testigos protegidos tienen que someterse a un estatus diferente y deben actuar con prudencia y con mucha cautela por el papel tan delicado en el que se encuentran”, apuntó el legislador.

Dicen que está arraigado, pero cuando me hablan el sábado y me dicen que Lozoya estaba en el Hunan, quien está en proceso por sobornos de millones de dólares, me puse tapabocas, estaba nerviosa porque iba a ver a mi verdugo Lourdes Mendoza

Periodista

Cuestionado respecto a si llamarán al titular de la FGR a que rinda cuentas ante el Senado, el coordinador de Morena comentó: “el fiscal general de la República (Alejandro Gertz Manero) hasta este momento en el Senado, sobre todo de la mayoría, tiene un voto de confianza y nos parece que ha desempeñado de manera correcta su función, es un fiscal prudente, cuidadoso, probo, pero eso no exime que nos reunamos con él.

“El Senado no sólo en este caso, sino en el caso de los órganos autónomos tendrá mayor injerencia e interlocución por razones propias del cargo y porque el Senado es quien los nombra y los ratifica, pero haremos lo propio sin que esto implique excederse de la función que nos corresponde, pero ratificamos la confianza en el fiscal”, señaló.