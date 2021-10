“Vi a mi verdugo de frente”, dice periodista

La periodista Lourdes Mendoza señaló que al enterarse que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, estaba cenando en el restaurante Hunan de las Lomas, Ciudad de México, se sintió nerviosa porque iba a ver a su “verdugo de frente”.

“Dicen que está arraigado, pero cuando me hablan el sábado y me dicen que Lozoya estaba en el Hunan, quien está en proceso por sobornos de millones de dólares, me puse tapabocas, estaba nerviosa porque iba a ver mi verdugo“, narró en entrevista con el periodista Manuel Feregrino en Grupo Fórmula.

La noche del sábado 9 de octubre, la periodista Lourdes Mendoza compartió en su cuenta de Twitter varias fotografías en las que se ve al exfuncionario Emilio Lozoya —quien es investigado por lavado de dinero y sobornos por el caso Odebrecht— cenando en un restaurante en Lomas Virreyes.

La periodista explicó que en la primera imagen que publicó se puede notar como la compañera del exdirector de Pemex, Doris Beckman, notó su presencia, por lo que en la última foto Lozoya le dio la espalda.

Acusó que Emilio Lozoya, aún con brazalete, "se da la gran vida porque cuenta con la protección de la Fiscalía General de la República (FGR)".

Mendoza expresó que cuando cruzaron miradas ella le dijo a Lozoya: “no estás en arraigo domiciliario, ¿no traes brazalete?”. Por tal motivo, él solicitó ayuda al camarero.

En ese sentido, resaltó que la presencia del exdirector de Pemex en el lugar mostró que mintió al juez sobre su arraigo domiciliario.

“Estuvo cínicamente en un restaurante de lujo (…). No voy a dejar en paz a Lozoya hasta que me pida una disculpa a mí y a mi hija, además yo ya demostré que el señor mintió”, reiteró Lourdes Mendoza.

Cabe señalar que la periodista es una de las 17 personas imputadas por las declaraciones de Emilio Lozoya, en la que testificó que Lourdes Mendoza había recibido un bolso Chanel como soborno entre 2013 -2014, la cual compró en Polanco, pero la defensa de la comunicadora logró demostrar que la tienda ya no existía.

Por lo anterior, Mendoza demandó a Emilio Lozoya por “el daño moral” que generaron “sus mentiras", por lo que él dijo en su momento.

Ante esto, Lourdes Mendoza recordó que el pasado 10 de septiembre el exdirector de Pemex debía presentarse con el juez para aclarar el supuesto soborno que ella había recibido; sin embargo, no se presentó a declarar por el supuesto arraigo domiciliario que tiene.

EGC