AMLO cancela construcción de presa "El Paso de la Reina", en Oaxaca

Ante la afectación a las comunidades de la región de Pinotepa Nacional en Oaxaca, no se va a construir la presa "El Paso de la Reina" ni tampoco "La Parota", anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador tras informar que se van a modernizar las 60 hidroeléctricas del país.

La presa no se va a construir porque se afecta a comunidades, ya no vamos a seguir nosotros con la misma política, ahora lo que se está haciendo es no construir presas y privatizarlas, afectar a la gente y al mismo tiempo tener abandonadas las hidroeléctricas, las presas públicas