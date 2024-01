AMLO celebra mañanera de Xóchitl Gálvez; 'ojalá que ahora sí tarden más'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Xóchitl Gálvez va a tener también su conferencia mañanera diaria, y dijo que ojalá “ahora si tarden más”, pues de lo que se trata es informar a la gente y debatir diversos temas.

“Ahora ya me enteré que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera. Me da mucho gusto, a las 10 de la mañana, no le hace, es que los fifís no crean que se levantan temprano, pero está mucho muy bien, eso es parte de la libertad”, expresó AMLO.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, recordó que hace 20 años cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México instauró la “mañanera”, y salieron los del Partido Acción Nacional (PAN) que a la misma hora iban a informar a la sociedad.

“Ya hay ese antecedente y estuvieron como tres meses, iban al hotel de la Ciudad de México, y (daban) chocolate, café con leche, café con pan, así como a ustedes que les atendemos aquí, bien”, señaló AMLO entre risas.

Sin embargo, AMLO comentó que “no duraron, pero yo sí espero que ahora sí tarden más, y está muy bien porque es informar, eso es lo que la gente necesita, más información, garantizar el derecho a la información”.

AMLO añadió que se puedan dar debates y exponer distintos puntos de vista y se garantice el derecho a disentir, “que haya crítica y réplica, eso es la vida pública, democrática, lo celebro eso”.

Por último, López Obrador rechazó los señalamientos que se han difundido en las últimas semanas de que “se militariza el país, la dictadura, el predominio de la violencia, el riesgo de la democracia. Todo eso es parte de la propaganda y es válido, pero se puede debatir”.

