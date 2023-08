'Ya basta de sacar de contexto mis palabras', responde Xóchitl Gálvez

Luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la senadora panista Xóchitl Gálvez de ofender a los pueblos originarios, la aspirante a obtener la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México pidió dejar de sacar de contexto sus declaraciones.

Por medio de un video compartido en redes sociales, Xóchitl Gálvez señaló que la intención de su comentario fue apuntar que lo que funciona en una zona del país no es factible en todas las demás regiones.

"No inventen, no traten de sacar de contexto lo que yo dije sobre el desarrollo regional sostenible con identidad. No es lo mismo lo que funciona en el norte del país, en el centro o en el sureste", dijo.

¿Cómo ven? Ya hasta me arman campaña de desinformación. Se les nota el miedo.



Demuestran que no entienden que somos un país diverso. Al rato dirán que quieren llenar de fábricas las playas y costas.



El desarrollo sostenible debe ser con identidad regional. #XóchitlVa pic.twitter.com/yRDn7MTloZ — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 21, 2023

Para ello recordó que en 2002 se intentaron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, proyecto sobre el cual la legisladora aseguró haber advertido que no funcionaría.

"Yo les advertí que ese proyecto no iba a funcionar, porque las mujeres indígenas no están acostumbradas a trabajar de 8 a 14 horas encerradas en una fábrica; ellas trabajan el telar de cintura donde van entretejiendo sus sueños, tan no funcionó que fracasó", mencionó.

Lo que sí funcionó, dijo, fueron los proyectos ecoturísticos que propuso como a las nubes el chiflón, Las Guacamayas, entre otros.

"(Fueron proyectos productivos, relacionados al campo, a la miel orgánica, al café orgánico. Tan funcionó, que en la fecha siguen. Ya basta de sacar de contexto a mis palabras", dijo.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el Presidente de la República señaló que la panista ofendió a los pueblos originarios durante el último debate del Frente Amplio por México.

Conferencia mañanera de AMLO de este lunes 21 de agosto del 2023. Foto: Especial.

Lo anterior durante un bloque en el que la panista dijo que hay una cultura distinta en el sureste del país que no puede ser aplicada en el norte.