AMLO critica de nuevo a Xóchitl Gálvez por ofender a pueblos originarios

Sin mencionar su nombre por orden judicial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador retomó sus críticas en contra de la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez por ofender a los pueblos originarios al señalar que sería un fracaso establecer una maquila en Chiapas porque no tienen la cultura de trabajar ocho horas continuas.

Conferencia mañanera de AMLO de este lunes 21 de agosto del 2023. Foto: Especial.

“Muchísimo se trabaja en los pueblos del sureste y en todo México, la gente es muy trabajadora”, respondió AMLO durante la conferencia matutina donde exhibió el video del pasado debate del Frente Amplio por México donde Gálvez destacó el tema de que hay culturas de trabajo distintas en el sureste y el norte del país.

“Tengo que defender a todos los mexicanos, soy presidente de todos los mexicanos y no se puede ofender a la gente, sobre todo a los pueblos originarios. No voy a hablar nada más que esta imagen si no la ponemos aquí no sale en ningún lado”, aseguró.

#ConferenciaPresidente | Lunes 21 de agosto de 2023. https://t.co/ONe1GgMOil — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 21, 2023

AMLO opinó que hay este tipo de ideas en sectores con dinero acerca de la pobreza, por lo cual “se tiene que ir poco a poco sensibilizando porque son mitos que se han venido alentando por este pensamiento conservador: ‘Si es pobre es porque no trabaja porque eres flojo’.

“No, no, la pobreza no es por culpa del destino por casualidad o porque Dios quiere, la pobreza es porque no hay opciones, no hay movilidad social, porque no se puede salir adelante cuando sólo se beneficia a los de arriba”, insistió AMLO.

Chiapas el estado que en los últimos años redujo 10% la pobreza

López Obrador resaltó que fue Chiapas el estado que en los últimos años redujo 10 por ciento la pobreza, de 2018 a 2022, según los datos del Coneval; en tanto que le siguieron Baja California, Chihuahua, Tabasco e Hidalgo.

AMLO reiteró que su gobierno ha demostrado que si no hay corrupción y si no se permite que unos cuantos se queden con lo que pertenece a todos los mexicanos, se logra una mejor distribución del ingreso, más empleo y mejores salarios.

“Imagínense si no se trabajara en el sureste cómo hubiésemos vivido en décadas. Saben de dónde se obtenía la mayor cantidad del presupuesto público: del petróleo, se extraía de Tabasco, Campeche y Chiapas.

“Durante dos o tres décadas, de los 70 al 2000 del siglo pasado, 40 por ciento del presupuesto nacional provenía de los ingresos petroleros, o sea, de lo que vivíamos todos los mexicanos y ese ingreso se obtenía por la extracción del petróleo”, enfatizó AMLO.