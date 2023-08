Urgente que en México se respete el estado de derecho para lograr un mejor país, afirma Gálvez

La aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez aseguró que para lograr un desarrollo económico en México se debe recuperar el estado de derecho, evitar la corrupción , apostarle a la seguridad pública, a la energía, infraestructura y a la tecnología.

Durante el tercer foro temático del Frente Amplio por México destacó que es necesario fortalecer el capital humano, uso de la inteligencia artificial, robótica en planes de estudio, gasto inteligente, manejo responsable de la economía y reducir la desigualdad.

“Necesitamos un desarrollo regional sostenible con identidad, un sistema de protección universal, aprovechar el nearshoring ya que esa oportunidad no se va a volver a presentar en décadas”, explicó.

La senadora del PAN aseguró que en México “el piso no está parejo”, por ello no se puede medir a las personas, regiones y estados de la misma manera, ya que cada uno tiene su cultura y necesidades. “Hay una cultura distinta em el sureste, por ello no podemos aplicar la misma estrategia que en el norte, hay que entender las culturas, pues si no desarrollamos capacidades con universidades con diferentes carreras”, dijo.

Señaló que toda la gente debe tener su programa para la vejez, un programa nacional de cuidados, que todos tengan vivienda digna, que haya seguro de vida, estancias infantiles y seguro de desempleo, úes está convencida de que urge transitar a un programa de transición digital, además de recuperar el abandono del campo.

“Siento mucha tristeza con lo que pasa con el campo, pues les quitaron coberturas, la financiera rural, el crimen organizado es el prestamista de los productores, les quitaron los subsidios, necesitamos replantear la política del campo o la seguridad alimentaria será imposible”, aseveró.

En favor de crecimiento de negocios y energías limpias

La legisladora de Acción Nacional mencionó que se debe tener claridad en las reglas con los empresarios del país, además de apoyarles con la simplificación de trámites para poder abrir sus negocios y ayuden a la economía del país.

Se pronunció en gran medida por el desarrollo y uso de las energías limpias , así como dejar atrás las fósiles que solo contaminan el medio ambiente y generan retrasos en la economía mexicana. Por ello, advirtió que es momento de entrarle a las energías limpias cuanto antes ya que en los mercados internacionales ya no están aceptando productos que vengan de procesos fósiles, en los que México está todavía inmerso.

Además, dijo que el mundo se encuentra en una etapa de transición entre el cambio climático y la ebullición, debido a que cada vez se calienta más y la contaminación y producción por medios fósiles son los principales culpables.

Xóchitl Gálvez, durante el foro del Frente Amplio por México. Foto: Especial

“O le entramos a las energías renovables o lo lamentamos. No hay mejor energía barata que la limpia, ya el futuro es la eléctrica, además que ya no se van a permitir exportaciones mexicanas si no vienen de energías alternativas”, explicó.

En este tema criticó la devastación de la selva, cenotes y manglares por la construcción del Tren Maya y se pronunció por usar energías del sol y el viento en regiones del país donde se concentran en gran medida.

“La verdad es que México tiene uno de los mayores de sol, tenemos energía renovable en el Istmo de Tehuantepec, poner celdas solares, aprovechar el viento de Baja California Sur, hacer hidrógeno verde con el sol. En seis meses podemos comenzar a resolver el problema”, mencionó.

Indicó que es necesario convertir a Pemex para su mejor aprovechamiento, así como mejorar la economía a través de la sustentabilidad para lograr que México sea una de las grandes economías en la siguiente década, pues aseveró que el nearshoring está pasando frente al país y solo unos pocos lo están aprovechando.

“No hay tiempo que perder, el nearshoring está pasando frente a nosotros, debemos establecer zonas estratégicas para trabajar en certeza jurídica, seguridad, energía, agua, capital humano y construir infraestructura. Hay que redistribuir riqueza, los que tienen van a poner más dinero, hay que cuidarlo, los que no tienen quieren salir adelante, el suelo mexicano es de constancia y salir adelante. Vivir el sueño mexicano es conseguir el desarrollo”, concluyó.

AM